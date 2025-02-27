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DRAM上半年觸底 南亞科：AI有利搭載量提升

2025/02/27 05:30

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛昨指出，受惠政府刺激方案、三大廠調整產能與AI帶動需求，預期DRAM市況「下半年有機會好一點」，上半年仍有壓力，南亞科正佈局邊緣AI運算記憶體技術，攜手集團轉投資的福懋科（8131）、補丁科技專注客製化超高頻寬記憶體領域。

若無中產能過剩 市況早回

中國記憶體大廠長鑫存儲大舉開出DRAM產能，傳出月產能高達15萬片，影響市況供給過剩、價格下跌；李培瑛表示，中國大廠雖以替代進口、供應內需手機消費市場為主，但已對整體DRAM產業造成影響，「如果沒有中國大廠的產能開出，DRAM市況早已回復」。

不過，就整體市況，李培瑛指出，大廠供應商加速生產HBM（高頻寬記憶體）及高密度DDR5記憶體，因伺服器持續帶動市場需求，雲端業者大量投資AI伺服器，帶動伺服器DRAM需求熱絡，邊緣AI運算在終端產品的應用也將開始增加，包括AI PC、AI手機、AI機器人及其他智慧電子產品，將有利DRAM搭載量提升。

他預期，DRAM市場可能在今年上半年觸底，區域經濟在刺激方案推動下，有助於庫存去化。

攜手福懋科 衝刺客製化

李培瑛表示，南亞科董事會通過今年資本支出以不超過新台幣196億元為上限，將積極提升1B製程產品線占比，預估2025年位元產出佔總產出超過30%。

李培瑛強調，南亞科將拓展AI邊緣運算記憶體市場，努力與集團轉投資封測夥伴福懋科共同建置3D矽穿孔製程（TSV）及多晶片堆疊封裝的製造能力，與設計公司普丁科技共同開發高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，也與策略夥伴合作開發客製化產品，預計2026年底推出新產品，目標瞄準高階DDR5高密度模組市場、低功率及中/低容量產品銷售、擴展客製化業務三大競爭領域。

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