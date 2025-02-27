單身男司機 獨得2.33億大樂透頭獎

屏東大樂透頭獎2.33億元得主慷慨捐款600萬元買消防設備及社會福利。（記者葉永騫攝）

慨捐6百萬指定更新屏東消防設備

〔記者葉永騫／屏東報導〕去年七月二十六日大樂透頭獎於屏東縣「中興彩券行」開出，頭獎二．三三億元由一名三十多歲單身男司機獨得，扣稅後可領一．九億元，這位幸運中獎人慷慨捐出一千五百萬元做公益，其中六百萬元指定捐贈給屏東縣政府，作為更新消防設備及社會福利用途，台灣彩券公司董事長黃志宜受中獎人委託，昨到縣府舉行捐贈儀式，由屏東縣長周春米代表接受。

幸運兒任職民營企業 自選中獎

黃志宜表示，這位中獎人是年約三十多歲的未婚男性、屏東人，目前在民營企業公司擔任司機，購買彩券的習慣已超過十年，每次買不超過五百元，通常一週買兩次；中獎的彩券為自選二注一百元，其中一注即幸運中大樂透頭獎，因工作忙，快三個月後才兌領。

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捐1500萬元善款 不忘回饋家鄉

該中獎人為回饋家鄉，捐款給屏東縣政府六百萬元，並捐出八百萬元給中國信託慈善基金會照顧偏鄉兒童，捐一百萬元給台中市私立衡山社會福利基金會高雄分會，共捐出一千五百萬元。

黃志宜指出，台灣彩券是中國信託子公司，公益彩券銷售收入除六十％支應中獎彩金外，四十％用於公益，從九十六年一月起到去年十二月已為政府創造盈餘達四九七八億餘元，作為社會福利、補助國民年金及挹注全民健康保險，中獎人捐款更超過六十一億元，全台超過七八六萬人次受惠。

屏縣將購置3輛消防勤務車

周春米表示，感謝中獎人的愛心，這筆善款將購置三輛消防勤務車、更新特搜大隊潛水救援池過濾系統暨管路整新，以及挹注屏東縣東港親子館外展車及教玩具繪本募款計畫，預計超過七萬人次受惠。

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