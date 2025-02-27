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公股投信、AMC整併？ 財部：綜效不顯著

2025/02/27 05:30

對於公股投信及AMC整併議題，財政部報告指出，4家金控評估後無共識。（記者鄭琪芳攝）對於公股投信及AMC整併議題，財政部報告指出，4家金控評估後無共識。（記者鄭琪芳攝）

兆豐金、第一金、華南金及合庫金評估無共識

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對公股金控旗下投信及資產管理公司（AMC）整併議題，財政部報告指出，目前兆豐金、第一金、華南金及合庫金設有投信及AMC，四家公股金控評估後認為，須考量整併後商品線及資金鏈流失風險，且無顯著規模經濟效益及互補效益，員工也無意願，因此就整併可行性並無共識。

無顯著規模經濟及互補效益

財政部提交立法院報告指出，公股金融事業整併須以「合意」為要件，整併後的經營策略、優勢互補、員工安置等具正面效益再推動，而工會態度也是關鍵。四家公股金控對投信子公司通盤評估規模經濟、互補效益、企業文化融合、員工權益等，就整併可行性及綜效並無共識。

報告表示，投信的商品及服務可協助銀行、證券子公司經營高資產客戶，對金控的財富及資產管理業務發展具不可替代性，有助於將資金留在集團內運用，並提供投資人一次購足多元化金融服務；因此，金控須評估整併後商品線及資金鏈流失的風險。

另，目前四家公股投信公募基金規模合計約三二○○億元，距前六大基金達六千億元以上仍有距離，整併尚無顯著規模經濟效益；且各投信子公司發行基金類型相近，也無明顯互補效益。再者，經初步了解，部分投信子公司員工並無整併意願。

多數AMC員工無整併意願

對於AMC整併，四家公股金控則認為，AMC子公司經營規模與民營相當，其業務推動有助於發揮集團綜效，加上業務互補性不高，經評估尚無整併效益，多數AMC員工也無整併意願及共識。

至於台灣金聯與公股金控AMC整併，報告指出，經台灣金聯最大股東合庫提供意見，評估整併也難發揮綜效。報告表示，公股金控皆認為，投信、AMC子公司的功能具發揮集團經營綜效的重要性，且台灣金聯近年獲利穩定，具長期投資價值，財政部尊重公股金控經營策略及公司治理決策。

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