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財經青紅燈》德國慘淪歐洲病夫？

2025/02/26 05:30

德國大選保守派勝出，基民盟主席梅爾茨有望成為德國下一任總理，他的親商立場、跨大西洋傾向及對中國強硬態度引起討論；他在勝選後發表談話指出，當務之急是盡快加強歐洲，這樣才能一步步擺脫對美國的依賴。然而，近幾年德國經濟低迷不振，連續2年GDP陷入衰退，主要原因並非依賴美國，而是過度依賴俄國能源及中國市場，若無法改善此情況，德國可能真的從歐洲領頭羊淪為「歐洲病夫」。

德國身為歐洲最大經濟體，卻陷入經濟衰退困境，根據德國官方統計，2023年德國GDP萎縮0.3%，2024年仍萎縮0.2%，連續2年衰退；德國政府預測2025年GDP成長0.3%，但德國工業協會預期今年GDP萎縮0.1%，顯示德國經濟前景仍不樂觀。據德國萊布尼茲哈勒經濟研究所（IWH）分析，2023到2029年德國GDP年均成長僅0.3%，遠低於1996至2023年平均1.3%。

從昔日的工業巨人，如今被視為「歐洲病夫」，一般認為，德國經濟陷入困境的主因有二，一是過度依賴俄國能源，烏俄戰爭爆發後，俄羅斯切斷對德國的天然氣供應，德國無法再取得廉價能源；二是過度依賴中國市場，尤其是汽車出口，但近幾年中國經濟低迷、內需不振，過剩產能傾銷全球，包括機械、鋼鐵、太陽能板、電動車等，與德國變成出口競爭關係，導致德國出口大幅下滑，拖累經濟表現。此外，企業創新能力不足，未能及時跟上AI等新興科技發展，限制德國經濟成長動能。

如今，有人認為德國過去依賴的經濟模式已經失靈甚至宣告死亡，可能迎來長達10年的經濟停滯期；梅爾茨上台後，能否帶領德國走出經濟困境，各方看法不一。不論如何，從德國的經驗可知，不論進口或出口，過度依賴單一市場都是極大的風險，何況是依賴俄羅斯及中國這樣高度政經風險的國家，過去台灣對外投資及出口均高度依賴中國，目前對中國經貿依存度仍高，應引以為鑑。（鄭琪芳）

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