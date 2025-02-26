盤勢分析》權值股下跌 台股跌破月線

受費半指數大跌拖累，台積電等電子權值股紛紛走弱，終場加權指數下跌279.59點、以23285.72點作收，跌破月線。（資料照）

受費半指數大跌拖累，台積電（2330）等電子權值股紛紛走弱，資金流向低基期的記憶體類股，及鋼鐵、水泥、塑化等傳產族群，終場加權指數下跌279.59點、以23285.72點作收，跌破月線，成交量約4120億元。

外資昨大賣513.39億元、投信買超9.74億元、自營商賣超93.94億元，三大法人合計賣超達597.59億元；外資台指期淨空單昨增加3653口，累積外資期貨淨空單約3.53萬口。

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美國投資銀行TDCowen發布報告指出，微軟取消在美國租賃大規模資料中心的計畫，暗示AI基礎設施可能有供應過剩的風險，被視為近日美國股市回檔的主因。

不過，元大投顧表示，蘋果公告未來4年將在美國投資5000億美元，顯示AI軍備競賽仍方興未艾，只是目前股市位處高檔且估值偏高，容易借題修正，短線選股包括散裝航運、鋼鐵、水泥等重建概念股，以及邊緣運算裝置相關的中小型題材股，較易受到市場資金青睞。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，全球AI應用加速、訓練成本下滑，有利邊緣AI發展，一直是AI發展途徑的預期趨勢，伺服器、筆電代工廠、工業電腦相關供應鏈都將受惠。（記者張慧雯）

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