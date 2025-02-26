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王品集團拚9品牌月營收皆破億

2025/02/26 05:30

王品集合享鴨、莆田、丰禾3大中餐品牌發動龍蝦季，3月3日~5日連續3天在王品瘋美食app狂撒4500張龍蝦1折券，只要77元就可吃到整尾龍蝦，預估兩個月將賣出1.2萬隻龍蝦，帶動第1季業績開紅盤。 （王品提供）王品集合享鴨、莆田、丰禾3大中餐品牌發動龍蝦季，3月3日~5日連續3天在王品瘋美食app狂撒4500張龍蝦1折券，只要77元就可吃到整尾龍蝦，預估兩個月將賣出1.2萬隻龍蝦，帶動第1季業績開紅盤。 （王品提供）

台灣總店數 今年目標400家

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團鞏固台灣餐飲龍頭地位，今年台灣市場預計淨增50店，總店數拚達400家，月營收達「億」元級的品牌可望由6個增加至9個，法人預估，王品台灣事業群今年營收可望再創新高。

王品表示，集團目前在台灣23個品牌總店數達350家，看好台灣外食市場成長潛力，今年全台預計開出50家新店，以剛性需求的餐飲業態為主。

平價火鍋品牌石二鍋總店數目標將從88家開到100家，日式豬排品牌品田牧場目前全台19家，今年也會加速展店。

另外，集團過去展店策略以開發新品牌為主，使得單品牌店數少，難以創造管理效益，旗下莆田、丰禾、嚮辣、初瓦、阪前、金咕、潮粥幫等品牌總店數都在5家以下，今年業績表現較優的品牌將增加店數，以達管理綜效。

王品指出，目前旗下月營收達億元的品牌已有西堤、陶板屋、聚、夏慕尼、石二鍋、和牛涮6個品牌，享鴨、青花驕、肉次方今年可望躋身月營收「億」元級品牌行列。

3月龍蝦季啟動 限時祭1折券

中國事業群經過連續2年汰弱存強，目前共有88家門市，整個事業群去年下半年已轉虧為盈，今年將持盈保泰，總店數短期內將控制在85家上下，樂觀看待後市。

王品去年合併營收達221.7億元，連續第二年營收破200億元，其中台灣事業群營收達178.8億元，年增4.09%，再創新高；但中國事業群營收由50.6億元衰退至42.9億元，年減15.08%，也拖累全年合併營收微減0.27%。

為衝刺業績，王品集團開春即集合享鴨、莆田、丰禾三大中餐品牌發動龍蝦季，3月3日起連續3天在王品瘋美食app狂撒4500張龍蝦一折券，預估2個月將賣出1.2萬隻龍蝦，帶動第一季業績開紅盤。

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