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書劍集》聯準會與川普的政策溝通

2025/02/26 05:30

美國雖強大，對對手的操控力，甚至不如聯準會可以左右利率，因此川普的話語充滿著修正的彈性，理解川普，必須解讀他的作法，而非他的說法。（法新社）美國雖強大，對對手的操控力，甚至不如聯準會可以左右利率，因此川普的話語充滿著修正的彈性，理解川普，必須解讀他的作法，而非他的說法。（法新社）

◎歐陽書劍

美國總統川普二度入主白宮，決策更具戲劇性，沒有人知道他的下一道命令將會指向何方，而經常被他嚴詞批評的美國聯準會（Fed），過去也常因貨幣政策的難以捉摸，令投資人傷透腦筋。堪稱目前地表最不能被忽視的人和機構，行事時似乎總是我行我素，可是在面對大眾時的溝通方式，其實同樣關注著成事的效果。

川普用社群網站向大眾傳遞他的想法，直接且具體，但不管是「讓美國再次偉大」或「美國優先」，目標似乎明確，多數人卻猜不到他未來的實現路徑；因此，美國國內外的政商界及投資人，都把川普政策視為今年的重大變數，因為充滿著不確定性。

過去令投資人同樣頭痛的是聯準會。前聯準會主席格林斯潘（Alan Greenspan）認為出其不意的決策才能產生效果，因此說過「你認為你理解我所說的，但我不確定你是否瞭解你聽到的並不是我想要表達的意思」、「當你覺得我的意思特別清楚，那你可能誤解了我所說的」等名言，使投資人必須深究聯準會的政策方向；不過，在格林斯潘卸任後，聯準會走向更透明化，希望以更明確的指示，引領經濟參與人，一起向著目標前進。

聯準會的目標是維持物價穩定與最大就業，很清楚，但因經濟牽一髮而動全身，所以很困難，不僅沒有達成目標的一致路徑，且非聯準會能獨立完成。「中央銀行的貨幣政策目標，藉由溝通達成」，聯準會副主席傑佛森（Philip N. Jefferson）上週在公開演講時這麼說，「短期利率的結構、中央銀行對未來短期利率路徑的溝通，以及有關的經濟展望，經由投資者的預期，影響了長期利率，而更高的長期利率會提高家庭和企業的借貸成本，進而左右他們的消費、儲蓄和投資決策。」

川普想要達成的目標更為困難，不管是使美國再次偉大或是美國優先，另一方都是其他國家。川普習慣戲劇性，或者說是震撼感，把底線強加在對手之上，他嚴詞批評的，有時反而不是壞事，而他口中的「好朋友」，經常啞巴吃黃連，卻不一定願意沈默地吞下苦果，因此，要達成目標，同樣要有配合的人，且可能就是對手。

現在聯準會官員並不認為單純的升降息，就能壓抑通膨或使經濟轉強，因為從貨幣政策的決定到經濟效果的達成，中間必須要有消費者、企業及投資人等經濟參與者的認同。美國雖強大，對對手的操控力，甚至不如聯準會可以左右利率，因此川普的話語充滿著修正的彈性，理解川普，必須解讀他的作法，而非他的說法。

對大眾心理的解讀或有不同，但不管是格林思潘的模糊或是柏南克的清晰，都是希望達成物價穩定與最大就業的政策目標；聯準會的風格改變了，川普的個人特色卻更加凸顯，川普一人就可以扮演多個角色，可是在清晰與模糊的迷霧中，他的彼岸應該不是那麼不確定。

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