過去5年台股漲幅 跑贏六都房市

過去5年台股漲幅高達92％，明顯高於六都房市漲幅。 （資料照，中央社）

〔記者徐義平／台北報導〕股房連動齊漲，過去五年台股漲幅高達九十二％，對比六都加上新竹縣市同期間的房價漲幅，除了僅低於新竹縣市房價漲幅達一．三三倍外，明顯高於六都漲幅。

僅低於竹縣市房價漲幅達1.33倍

根據信義房價指數統計，過去五年六都房價漲幅，中南部漲勢高過北部，其中台南市漲幅最大、約七十八％，台中市居次、上漲約七十％，桃園市以六十九％排第三，第四至六名依序為高雄市約六十七％、新北市約五十二％以及台北市約三十七％。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，二○二○年台股大盤指數約一．二萬點，到二○二四年底上漲至二．三萬點，漲幅高達九十二％，主要是受惠半導體產業發達，該期間不但推升股市，也帶動房價走揚；他分析，因許多資深股民手握不少存股標的，包括半導體、金融及電子五哥等族群類股，當這波股市漲到二．三萬點，自然也為資深股民帶來一波增值財富，更有「餘力」將資金投向房市。以竹科所在地的新竹縣市為例，五年房價漲勢明顯高過台股，凸顯竹科新貴受惠於科技產業獲利豐厚，將手中資金投入房市，推升新竹房價上揚。

他指出，六都中漲幅前段班的台南、台中市，甚至高雄市，多少也是複製竹科經驗，隨著台積電擴廠，房市投資與自用需求跟著拉高，自然帶動區域房價飆漲，加上台南、高雄過去房價基期相對低，這波房價飆漲階段，漲幅相對有感。

但曾敬德也提醒，今年房市信心很大機率也得看台股臉色，尤其當前房貸資金仍處於限縮階段，房價很難像去年上半年飆速，台股維持穩定，對於房市信心偏向正面，若波動加劇，恐出現多殺多的困境。

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