國銀房貸餘額續創高 增速降回個位數

1月國銀房貸餘額續創史上新高，但年增率跌破雙位數，收斂至9.86％，是去年6月以來首見。（資料照）

政府積極打炒房 房市觀望氣氛轉濃

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日公布一月國銀房貸餘額達十一兆一一一二．四三億元、續創史上新高，但年增率跌破雙位數，收斂至九．八六％，是去年六月以來首見；央行官員表示，主要是農曆春節的季節性效應使然，另政府積極打炒房，央行第七波房市管制措施上路以來，房市觀望氣氛轉濃，也是原因之一。

年增率9.86％ 創8個月新低

根據央行統計，一月國銀房貸餘額雖然續創新高，但是月增金額驟降至二八○．九九億元，年增率也收斂至九．八六％，創八個月新低。

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官員表示，主要是受到農曆春節因素影響，從六都買賣移轉棟數來看，一月也較去年十二月減少了三十三．六六％，年減幅更超過四成，反映在五大銀行一月新增房貸亦大減三五八億元；不過房貸餘額年增率在去年九月攀升至十一．二六％高點後，至今已連續四個月增速放緩，顯示近期房市已有降溫跡象。

官員說，去年下半年以來，房貸餘額年增率連續七個月達雙位數成長，意味房市有「過熱」現象，如今降回個位數，顯示房市逐漸恢復「正常」成長。

由於近期整體房貸餘額增速趨緩，新青安房貸占整體房貸餘額比重有逐月上揚情況，一月成長至十一．二一％，央行對此現象「樂觀其成」，並正面看待。官員說，這意味房貸資金多流向無自用住宅貸款者，對市場而言是較為健康的發展。

建築貸款餘額 連3個月衰退

另外，一月建築貸款餘額降至三兆四三二五．一九億元，月減五十七．一九億元，從去年十一月以來已經連續三個月衰退，年增率也縮小至三．六九％，創五個月新低。

官員說，一月農曆春節工作天數減少，土地銀行加強收回建商逾期未動工款項算是個案，有影響、但不是關鍵。建築貸款餘額年增率一路往下，顯示建商態度持續觀望、保守，並更為審慎。

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