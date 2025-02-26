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1月製造業測驗點走揚 台經院：慎防AI泡沫

2025/02/26 05:30

台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，台灣也應留意外銷出口是否會受到AI泡沫的影響。（資料照，路透）台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，台灣也應留意外銷出口是否會受到AI泡沫的影響。（資料照，路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨發布景氣動向調查，一月製造業營業氣候測驗點再次走揚，服務業與營建業測驗點則轉為下跌。台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，除了美國總統川普的關稅政策外，台灣也應留意外銷出口是否會受到AI泡沫的影響。

台經院指出，國內製造業受惠於AI與高效能運算商機熱絡，供應鏈移轉帶動資通產品出口，使得科技業廠商看好當月與未來半年景氣表現，但適逢農曆春節假期縮短工作天數，海外主要市場同步走弱，使得傳統產業對當月景氣看法轉差，加上川普新關稅政策讓全球貿易不確定性升高，因此傳產大多持平看待未來半年的景氣表現。

展望未來半年景氣 看好廠商大增10.7個百分點

孫明德表示，製造業對當月景氣看壞的廠商較上月增加二．八個百分點，可能原因包含川普因素和春節並非出貨旺季；但若展望未來半年景氣，看好廠商則大增十．七個百分點，因為川普目前說得多、做得少，且許多廠商已做好備援計畫，可以從其他地區調整出貨。

孫明德指出，美國去年貿易逆差共一．二兆美元，中國是最大來源國，而台灣達七三九億美元、排名第六，但年增率達五十四．六％、增加二六一億美元，高居全球之冠，因此川普應該會要求台灣改善貿易。

若平價伺服器、晶片被大量採用 恐影響外銷

中國DeepSeek推出模型後引發討論，孫明德提醒，不能只關注川普關稅政策，還要注意AI泡沫，未來新模型應用的伺服器可能不會這麼貴，美國科技廠已陸續調整資本支出，若平價伺服器、晶片被大量採用，台灣外銷出口是否會受到影響，將是未來幾個月的關注重點。

近期傳出美方希望台積電救援英特爾，台經院產經資料庫研究總監劉佩真分析指出，英特爾和台積電在晶圓代工具有競爭關係，且雙方製程相容性較低、經營模式和文化差異大，無論未來台積電是要入股、合資或合併英特爾，都是弊大於利，台積電將會花費很多心力和成本，甚至要培養競爭對手搶走客戶訂單，這對台積電極為不利。

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