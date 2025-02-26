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1月工業生產指數年增5％ 連11紅

2025/02/26 05:30

經濟部預估前2月製造業生產指數可望達兩位數成長。（資料照，彭博）經濟部預估前2月製造業生產指數可望達兩位數成長。（資料照，彭博）

經部︰前2月製造業生產指數估兩位數成長

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨公布一月工業生產指數九十六．三一、年增五．○七％，製造業生產指數九十六．四、年增五．二九％，兩指數雙寫歷年同月次高、連續十一個月成長，優於原先預期；預估二月製造業動能續強，合計前二月製造業生產指數可望達兩位數成長。

統計處副處長黃偉傑說明，儘管一月適逢農曆春節工作天數較少，但AI（人工智慧）、高效能運算需求挹注伺服器等資通訊產品動能揚升。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增十六．六七％，連十三紅，其中積體電路業創歷年同月新高，年增二十二．九二％，主因是十二吋晶圓代工、IC／晶圓測試等持續增產；電腦電子產品及光學製品生產指數創歷年同月新高，主因是伺服器、半導體檢測設備等生產上揚，年增十四．七八％，連十九紅。

傳統產業方面，因農曆春節工作天數減少，加上以中國為主的海外同業低價競爭，以及部分產線排修，基本金屬業年減十四．八二％、化學材料及肥料業年減七．○八％、機械設備業年減二．一％、汽車及其零件業年減二十七．二％。

傳統產業年減幅 有逐步收斂趨勢

黃偉傑指出，傳統產業的年減幅有逐步收斂趨勢，但仍須注意中國產能外溢效果的影響，利多是部分用於電子工業的化學材料可望受惠電子產品需求，或多或少可平衡負面影響。

展望未來，統計處表示，儘管國際貿易措施變化、地緣政治衝突等不確定因素存在，但AI、高效能運算持續擴展，挹注半導體高階製程及伺服器需求暢旺，預估一、二月合計製造業生產指數九十四．四三至九十六．四三，年增十一．四％至十三．八％。

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