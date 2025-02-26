拜規川隨 美擴大對中晶片管制

川普政府官員近日與日本和荷蘭官員會面，討論限制東京電子和艾司摩爾（ASML）的工程師維護中國設備等問題。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國川普政府正在制定更為嚴厲的半導體限制措施，並向日本、荷蘭等主要盟友施壓，要求擴大對中國晶片產業的限制，顯示川普政府計畫擴大前總統拜登執政期間，啟動的限制北京技術實力之措施。

限縮東京電子、艾司摩爾維護中國設備

知情人士透露，川普政府官員近日與日本和荷蘭官員會面，討論限制東京電子和艾司摩爾（ASML）的工程師維護中國的半導體設備等問題。之前的拜登政府也限制美國半導體設備大廠科林研發、科磊和應用材料的工程師維護中國的半導體設備，川普政府最新舉措是為了要讓日、荷企業跟進。

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彭博先前報導，川普政府一些官員還打算進一步限制輝達無需申請許可證、就能出口到中國的晶片類型，並緊縮無需申請許可證數量。

川普政府的總體目標，在於阻止中國進一步發展能增強其人工智慧（AI）和軍事能力的國內半導體產業。在某些領域，這代表川普政府將與主要盟友達成拜登任內未敲定的協議；在其他方面，則代表川普政府接納拜登政府鷹派官員的優先事項，後者在離任前無法就更積極的政策目標建立內部共識。

兩名拜登政府高官表示，曾與荷蘭當局就限制維護中國半導體設備達成口頭約定，但川普贏得大選後，荷蘭就反悔。其中一位官員說，拜登政府還將幾個優先事項移交給川普的國安會官員，後者也表示接受，其中一個關鍵事項是，阻止中國記憶體晶片大廠長鑫存儲購買美國技術；拜登政府曾認真考慮此舉，但因日本反對而作罷。

川普政府的一些官員也希望加強對中芯國際的限制，該公司是華為的主要晶片製造合作夥伴，並考慮限制輝達專為中國設計的晶片之銷售。拜登政府國安會的一些官員，原本希望在離任前實施這些嚴格限制，但因商務部長雷蒙多拒絕而作罷。

最後就是AI擴散規則；這是拜登政府任內最後一週實施的，該措施將世界分為三個等級國家，為每個國家可輸入的AI算力設定最高門檻。白宮正討論如何簡化和加強該框架。

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