川普施壓加墨 嗆25％關稅3/4上路

美國總統川普表示，對加拿大和墨西哥進口商品徵收25％關稅的措施，將如期在下個月實施。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普表示，對加拿大和墨西哥進口商品徵收二十五％關稅的措施，在歷經初步的延緩後，將如期在下個月實施，儘管美國一名官員表示，實施時間可能還不確定。

川普廿四日與來訪的法國總統馬克宏在白宮舉行的聯合記者會上，被問及加拿大和墨西哥是否已經做得夠多，得以避開二十五％懲罰性關稅時表示，「關稅將如期在下個月實施」。

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川普在二月一日簽署行政命令，對來自加拿大和墨西哥的進口商品課徵二十五％關稅，但對加拿大能源產品徵收十％的關稅，二月四日生效。但在開徵前夕，加拿大總理杜魯道和墨西哥總統薛恩鮑姆，分別允諾強化邊境執法，阻止非法移民和毒品芬太尼流入美國後，川普同意將關稅延至三月四日實施。

美官員︰對等關稅如期4月實施

在川普的發言後，美國一名官員表示，對加拿大和墨西哥的二十五％關稅仍有待決定，但打擊所有國家的「對等關稅」，則將如期在四月實施。美國商務部目前正在計算對其他國家徵收的稅率，承諾將考量對美國商品實施的關稅和其他壁壘。

川普稍後也重申「對等關稅」的計畫，強調「我們希望獲得公平對待，如果有人向我們徵稅，我們也會對它們徵稅，這非常簡單。這個關稅將對美國很有利，美國將再度變得富有」。

而針對川普的最新發言，薛恩鮑姆廿四日在例行記者會上表示，目前在華府的墨西哥經濟和財政部一些官員，正在研究對中國進口商品徵收關稅，希望與美國達成協議，避開二十五％關稅。

彭博則報導，針對川普三月十二日將實施的二十五％鋼鋁稅，歐盟已擴大對美國進口商品實施報復關稅的清單。

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