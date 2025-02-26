貿易戰擴及航運 美擬增中船舶規費

美國貿易代表署建議對中國航運公司和中國造貨輪每次進入美國港口時，徵收數百萬美元的新規費。圖為中遠海運貨船在美國加州長堤港卸載情形。（彭博資料照）

USTR建議︰中國航運、中造貨輪進港 徵收數百萬美元新規費

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰升級到關稅以外的領域！華爾街日報報導，美國貿易代表署（USTR）評估美國海運、物流和造船業後，認為中國涉及不公平貿易，建議對中國航運公司和中國造貨輪每次進入美國港口時，徵收數百萬美元的新規費，但此舉可能導致美國海運成本飆升。

報導說，二○二三年全球建造的貨輪、油輪和其他遠洋船舶中，有一半以上來自中國的造船廠，從亞馬遜、福斯汽車等各類跨國企業，到美國的農產品與能源業，都依賴中國造貨輪運送。

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中遠集團等國企船隊 面臨直接衝擊

若USTR的建議獲採行，將直接衝擊全球最大航運業者中國遠洋海運集團（Cosco）。根據美國政府數據，截至去年一月，包括中遠集團等大型中國國企的船隊，已占全球商用貨輪總數的十九％。

購買大量中造船 Maersk、MSC剉咧等

USTR建議的新規費也將衝擊馬士基（Maersk）和地中海航運（MSC）等非中國航運業者，這些公司向中國造船廠購買大量船舶，未來進入美國港口也將繳納新規費。

拜登政府去年三月就開始調查中國對美國海運、物流和造船業的影響，USTR今年一月作出評估認為，中國涉及不公平貿易，建議對進入美國港口的中國航運公司與中國造貨輪徵收高額新規費。這項建議將在三月廿四日舉行聽證會前公開徵求意見，屆時川普政府將就是否徵收新規費做出決定。

全球海運業者還在評估這項建議案的可能影響。根據USTR公開的建議案內容，中遠集團的貨輪或中國造貨輪即使最終目的地不是美國，只要停靠美國港口，依照不同噸位，除了入港費，還須額外繳納最高一○○萬美元規費。

丹麥航運諮詢業者Vespucci Maritime執行長顏森（Lars Jesen）表示，海運業的總成本至少增加十倍，可能會轉嫁給美國進出口商，最後影響到美國消費者。

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