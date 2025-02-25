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財經青紅燈》台積電董事恐集體落跑

2025/02/25 05:30

一位熟知公司治理的專家分析，台積電股票超過73%為外資持有，在美國也有發行ADR，相信台積電董事們不會敢做出犧牲台積電股東權益、而圖利英特爾股東的事。（路透檔案照）一位熟知公司治理的專家分析，台積電股票超過73%為外資持有，在美國也有發行ADR，相信台積電董事們不會敢做出犧牲台積電股東權益、而圖利英特爾股東的事。（路透檔案照）

關於台積電（2330）跟英特爾是不是要合作、或者該不該合作，最近是資本市場熱門話題，有人說台積電有上中下三種對策，但眾多的討論卻忘了一個最重要的角色—台積電董事會。

在此議題中，包括台積電要買下英特爾代工廠，或者入股英特爾美國廠，又或者技術授權英特爾，但只有扯到英特爾，多數專家或媒體都認為對台積電百害而無一利，既然如此，做為台積電最高權力來源的股東會所授權的董事會，絕對有忠實義務必須爭取股東最大利益。

一位熟知公司治理的專家分析，台積電股票超過73%為外資持有，在美國也有發行ADR（美國存託憑證），台積電董事長魏哲家或者董事會敢做出犧牲台積電股東權益、而圖利英特爾股東的事嗎？一旦這樣做，華爾街律師絕對會磨刀霍霍，因為美國小股東絕對不會放過台積電董事們，肯定請求損害賠償，因為這不會只有刑事責任、還有民事責任，賠都賠不完。

台積電董事會有10席董事，獨立董事就有7位，其中6位是國外知名產業界人士，更有一位烏蘇拉．伯恩斯，是美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，大家都資歷顯赫，也都有世界級公司的經營經驗，難道不知道傷害台積電股東權益的嚴重性嗎？

台積電在台灣股東有上百萬人，再加上許多國內ETF、退休基金都持有台積電股票，所以台灣每個人幾乎都是台積電股東，但即便如此，也只占27%的股權；去年第四季美國「金融巨鱷」索羅斯還加碼台積電ADR，累計持股來到15.2萬股，所以現在比國人還急的是美國ADR的投資人跟外資。

台積電董事會須善盡善良管理人責任，不能讓競爭對手搶走營業秘密而傷害股東權益，否則肯定吃不完兜著走，不然就得先備好辭呈，準備打包走人吧！（陳永吉）

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