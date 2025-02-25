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財報股利速報》大立光去年下半年每股配57.5元 全年97.5元

2025/02/25 05:30

大立光昨公告2024年下半年每股擬配現金股利57.5元，全年合計配發97.5元，配息率50%。圖中者為董事長林恩平。（資料照，記者歐宇祥攝）大立光昨公告2024年下半年每股擬配現金股利57.5元，全年合計配發97.5元，配息率50%。圖中者為董事長林恩平。（資料照，記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）昨公告2024年下半年每股擬配現金股利57.5元，以去年下半年每股稅後盈餘（EPS）114.68元計算，配息率為50%；全年合計配發97.5元，配息率50%，以昨收盤價2745元計算，現金殖利率為3.55%。

大立光去年全年稅後淨利為259.15億元、年增45%，每股稅後盈餘194.17元，為歷史次高。董事長林恩平日前指出，今年1、2月營運動能將優於去年同期，法人則看好，今年在iPhone推多款新機、鏡頭升級趨勢明確下，大立光營運成長可期。

洋基工程去年EPS19.36元 股利17.5元

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室與機電工程廠洋基工程（6691）董事會昨通過去年財報，全年營收151.92億元、年減約2%，毛利率19.83%、年增2.43個百分點，稅後盈餘20.3億元，年增14.5%，獲利創新高，每股稅後盈餘19.36元，董事會決議每股擬配發現金股利16元、與前一年持平，另配發股票股利1.5元。

受惠主要客戶持續擴產，加上艾司摩爾、富邦等客戶的專案工程進行，帶動洋基工程去年獲利創新高，營收則因部分工程認列延遲而稍下滑。法人估洋基工程目前在手訂單金額破400億元，有助推升今年營運持續成長。

東科-KY去年EPS12.68元 擬配息10.47元

〔記者歐宇祥／台北報導〕揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨日公告去年每股稅後盈餘（EPS）12.68元，並擬每股配發現金股利10.47元、配發率高達82.6%，以昨日收盤價142.5元計算，殖利率為7.3%。

東科去年營收12.4億元、年增16.6%，毛利率17.22%、年增1.68個百分點，稅後淨利9.52億元、年增78.6%，每股稅後盈餘12.68元。該公司表示，除持續耕耘既有韓、日電視大廠客戶外，也拓展歐洲精品音響客戶，看好未來營運正向穩健；並將在4月美國關稅政策公告後調整越南二廠選址。

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