盤勢分析》下檔支撐墊高 短線聚焦題材股

美國經濟數據不佳，上週五美股四大指數全數大跌，拖累台股昨日開低，終場下跌164.94點。（示意圖，中央社資料照）

美國經濟數據不佳，引發市場擔憂停滯性通膨，上週五美股四大指數全數大跌，費城半導體指數重挫3.28%，拖累台股昨日開低，一度下跌逾260點，資金湧向受惠烏俄停戰的散裝航運、原物料、鋼鐵等傳產族群，台積電（2330）股價再回測季線，所幸大型權值股聯發科（2454）、鴻海（2317）挺身而出，加權指數跌點收斂，終場下跌164.94點，收在23565.31點，成交量約3735億元。

三大法人昨合計賣超約206億元，其中外資賣超195.2億元、投信買超27億元、自營商賣超38.1億元；外資台指期淨空單大增6424口，累積外資期貨淨空單約3.16萬口。

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PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，市場預期烏俄停戰將帶來戰後重建需求，激勵電機機械、電器電纜、水泥、鋼鐵類股股價表現，低檔轉強上攻；近期大盤回測月季線獲得支撐，短中多格局或將延續，台股下檔支撐逐步墊高，拉回至月季線時持續可進場布局，上方壓力仍看24000點關卡。

台新投顧副總黃文清分析，台股受到美股上週五重挫拖累而拉回，今年以來上漲類股跟個股以低基期為主，接下來有工具機展、世界行動通訊大會，相關類股可以留意，本週還有輝達財報與展望，將牽動AI相關個股走勢。（記者卓怡君）

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