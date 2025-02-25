晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》下檔支撐墊高 短線聚焦題材股

2025/02/25 05:30

美國經濟數據不佳，上週五美股四大指數全數大跌，拖累台股昨日開低，終場下跌164.94點。（示意圖，中央社資料照）美國經濟數據不佳，上週五美股四大指數全數大跌，拖累台股昨日開低，終場下跌164.94點。（示意圖，中央社資料照）

美國經濟數據不佳，引發市場擔憂停滯性通膨，上週五美股四大指數全數大跌，費城半導體指數重挫3.28%，拖累台股昨日開低，一度下跌逾260點，資金湧向受惠烏俄停戰的散裝航運、原物料、鋼鐵等傳產族群，台積電（2330）股價再回測季線，所幸大型權值股聯發科（2454）、鴻海（2317）挺身而出，加權指數跌點收斂，終場下跌164.94點，收在23565.31點，成交量約3735億元。

三大法人昨合計賣超約206億元，其中外資賣超195.2億元、投信買超27億元、自營商賣超38.1億元；外資台指期淨空單大增6424口，累積外資期貨淨空單約3.16萬口。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，市場預期烏俄停戰將帶來戰後重建需求，激勵電機機械、電器電纜、水泥、鋼鐵類股股價表現，低檔轉強上攻；近期大盤回測月季線獲得支撐，短中多格局或將延續，台股下檔支撐逐步墊高，拉回至月季線時持續可進場布局，上方壓力仍看24000點關卡。

台新投顧副總黃文清分析，台股受到美股上週五重挫拖累而拉回，今年以來上漲類股跟個股以低基期為主，接下來有工具機展、世界行動通訊大會，相關類股可以留意，本週還有輝達財報與展望，將牽動AI相關個股走勢。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財