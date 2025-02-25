晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

集邦調查：人形機器人戰場 美中各有所長

2025/02/25 05:30

目前美系人形機器人則由特斯拉、波士頓動力等廠商主導，首要投入製造、倉儲、物流領域，AI訓練上則透過谷歌、輝達技術增進空間理解、步態平衡能力。（美聯社檔案照）目前美系人形機器人則由特斯拉、波士頓動力等廠商主導，首要投入製造、倉儲、物流領域，AI訓練上則透過谷歌、輝達技術增進空間理解、步態平衡能力。（美聯社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕人形機器人產業蓬勃發展，成為美中角力新戰場，研調機構集邦科技表示，美系陣營坐擁相對完善的AI生態圈優勢，中系陣營則有龐大供應鏈作為支撐，兩邊各有所長。市場看好在台灣代工能量加持之下，有助於非中體系進一步擴大全球市占率。

根據集邦最新調查，長年名列工業機器人安裝量前五名的中國、日本、美國、韓國、德國，今年相關計畫預算支出總計約130億美元（約新台幣4254億元）。美國廠商產品因應工廠應用需求，機器人多以負重以及續航力見長；中國業者則以多元部署為主軸，致力提升機器人的全身與手部自由度。

美系手握AI運算技術優勢

集邦指出，目前美國政府主要機器人研發項目，包括了智慧機器人與自主系統、太空機器人和軍用機器人，人形機器人則由特斯拉、波士頓動力等廠商主導，首要投入製造、倉儲、物流領域，在AI訓練上，則透過谷歌、輝達技術增進空間理解、步態平衡能力。

關於晶片布局，高通、輝達已釋出從雲端到終端運算應用所需的產品，規格可達每秒150兆次運算，高階單晶片亦有德州儀器、亞德諾半導體的解決方案，造就美國相對完整的機器人AI生態圈。

中廠強化供應鏈 電池成優勢

集邦觀察，中國政府聚焦供應鏈與關鍵零組件自主開發能力，整機端已有宇樹、傅利葉、優必選等廠商，而占機器人整體成本約55%的「運動層」，亦有眾多廠商布局空心杯馬達、6D力矩感測器、諧波減速機等。

集邦調查，目前中系業者已能應付內需市場，也打入海外大廠供應鏈或進入送樣階段，此外，中國仍是全球最大電池生產地，未來人形機器人進入量產，電池規格勢必跟進提升，成為中系陣營的優勢。

集邦預期，美中陣營在未來5年將促進人形機器人商用產品呈現顯著的價格差異與應用分級，各自形成的生態圈，也將進一步明顯增進區域性製造與產業在地化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財