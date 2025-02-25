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烏俄戰爭有望喊停 中小型散裝船先受惠

2025/02/25 05:30

在美國總統川普積極介入下，烏俄戰爭喊停有望，散裝運輸股昨日股價表現亮麗，7檔散裝運輸股都創波段新高，慧洋-KY、裕民、四維航更漲停作收。（裕民提供）在美國總統川普積極介入下，烏俄戰爭喊停有望，散裝運輸股昨日股價表現亮麗，7檔散裝運輸股都創波段新高，慧洋-KY、裕民、四維航更漲停作收。（裕民提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕開打三年的烏俄戰爭近期出現停戰曙光，市場人士表示，烏俄戰火若劃下休止符，預期短期內輕便型的中小型船舶可靈活調度，承載貨物種類較多，而中長期有鐵礦砂需求，中大型船需求將提升，整體而言，散裝運輸將有戰爭和平紅利。

烏克蘭重建需求 散裝族群股價勁揚

在美國總統川普積極介入下，烏俄戰爭喊停有望，散裝運輸股昨日股價表現亮麗，7檔散裝運輸股都創波段新高，其中，慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、四維航（5608）更是以漲停作收。

市場人士表示，根據外電報導，川普計畫在復活節（4月20日）前推動停火協議簽署，隨戰爭接近尾聲，烏克蘭重建需求將浮現，由於烏克蘭初期資金相對有限，在戰後需要立即進口大量建築材料，考量住家、橋梁、道路等基礎設施重建優先順序較高，且煉鋼廠在戰火中受損機率較大，預估烏克蘭較有可能優先進口鋼材，加上烏克蘭的穀物輸出可望增加，以及重要基礎建設碼頭都損傷嚴重，在大型船舶不易靠港下，預估超輕便極限型（Supramax）、極限輕便型（Ultramax）及輕便型（Handysize）等中小型船舶可望優先受惠。

市場人士認為，待停火決議簽署後，大筆的國際援助資金、政府援助將投入烏克蘭協助重建時，原物料如鐵礦砂、煤礦等需求將提升，進而帶動巴拿馬型（Panamax）及海岬型（Capesize）等船舶運輸需求。

市場人士強調，在散裝船需求增加帶動之下，可望推升波羅的海運價指數BDI，進而挹注散裝業者營收、獲利。

慧洋旗下船隊總數為134艘，其中，中小型船舶占比超過80%。慧洋昨日公布去年稅後盈餘60.31億元，每股稅後盈餘8.08元。而一月合併營收為12.54億元，稅前盈餘為1289萬元，自結每股稅前盈餘0.02元。

裕民目前散裝船隊43艘，其中輕便型小船占比75%；四維航目前船隊29艘，以小型船居多。

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