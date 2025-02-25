外資撤離 中國商辦市場前景黯淡

今年中國商辦市場仍面臨下跌壓力，主因美中之間的緊張局勢導致外資企業紛紛撤出，去年第四季北京商辦空置率達21％。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港南華早報報導，今年中國商辦市場仍面臨下跌壓力，主因美中之間的緊張局勢導致外資企業紛紛撤出；去年第四季北京商辦空置率達二十一％，上海則高達二十二．一％。

美國佳利律師事務所（Cleary Gottlieb Steen & Hamilton）近日宣布，計畫於七月關閉位於北京中央商務區的辦公室，成為最新退出中國的外企之一。

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貝萊德棄繳貸款 上海兩座商辦大樓遭沒收

全球規模最大的資產管理業者貝萊德旗下一檔基金，因無法償還已展期超過一年的七．八億美元貸款，其位於上海陸家嘴金融區北岸長風（Waterfront Place）的兩座商辦大樓遭渣打銀行沒收。貝萊德先前曾對這兩座商辦大樓打折三成出售，仍無法找到買家。

隨著美中貿易緊張升級，以及中國經濟成長放緩導致商機減少，許多跨國企業紛紛減少在中業務，佳利律師事務所和貝萊德只是其中兩家。

第一太平戴維斯（Savills）華北區董事李想表示，由於外資企業大舉出走，北京商辦的租金行情已從疫情前的每月每平方公尺三六五人民幣（每坪五四四五台幣），降至不到三百人民幣（每坪四四七五台幣）。

李想指出，外資企業占北京商辦大樓總需求的二十％，隨著外資企業持續出走，空置率從二○二○年第四季的十七．九％升至去年第四季的二十一％。

房地產顧問業者世邦魏理仕一月發布報告顯示，上海有二十二．一％的商辦處於空置狀態。第一太平洋戴維斯一月報告則指出，中國十大城市的商辦空置率已達二十％的危險水準；預計到今年底，中國一線城市的空置率可能達二十五．二％，二線城市更高達三十四．八％。

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