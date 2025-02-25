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川普關稅威脅 蘋果宣布 在美投資5千億美元

2025/02/25 05:30

蘋果昨宣布未來四年將投資5000億美元，在美國生產AI伺服器，並增聘2萬名美國員工。（美聯社檔案照）蘋果昨宣布未來四年將投資5000億美元，在美國生產AI伺服器，並增聘2萬名美國員工。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，蘋果昨宣布未來四年將投資五千億美元（約十六．三六兆台幣），在美國生產人工智慧（AI）伺服器，並增聘兩萬名美國員工；這是蘋果迄今對美國做出最大承諾的投資案。

蘋果指出，該投資計畫包括在休士頓興建一座伺服器製造新廠、在密西根成立一所供應商學院，以及對現有在美國的供應商增加支出。

生產AI伺服器 增聘2萬美國員工

蘋果補充，今年稍晚將與富士康集團開始在休士頓生產驅動Apple Intelligence雲端元件的伺服器，這代表至少將遷移一些海外產線。

蘋果也將擴大在亞利桑那州、奧勒岡州、愛荷華州、內華達州與北卡羅萊納州資料中心的容量；蘋果證實，上月台積電亞利桑那廠開始量產自家設計的晶片。蘋果表示，兩萬個新增工作將聚焦研發、矽工程與AI；另將在底特律成立一所學院，同時將其美國製造基金擴大一倍至一百億美元。

報導指出，蘋果執行長庫克與美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會面後幾天，發布這項消息。上週川普曾表示，「庫克正進行數千億美元的投資」，他暗示，蘋果投資美國，因為不想支付關稅。川普已宣布對中國所有進口產品加徵十％關稅，而蘋果在中國組裝多數的iPhone手機與其他產品。

庫克聲明：「我們對美國未來的創新充滿信心，並自豪地以這五千億美元投資承諾，做為我們長久投資美國的基礎。」

在川普第一任期時，庫克成功說服川普豁免iPhone關稅，其理由是相關關稅將使三星電子等競爭對手受惠。在川普第一任期，蘋果也宣布數項美國投資，並將其在德州生產Mac Pro歸功於川普，儘管蘋果自二○一三年起就在該處生產電腦。

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