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連串行動劍指中國 彭博：川普最猛壓制

2025/02/25 05:30

美國總統川普廿一日簽署一份備忘錄，要求限制中國在美國戰略領域投資。彭博報導，這是川普對中國進行最全面、最有力反制措施。（美聯社檔案照）美國總統川普廿一日簽署一份備忘錄，要求限制中國在美國戰略領域投資。彭博報導，這是川普對中國進行最全面、最有力反制措施。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國川普政府近日針對中國展開涵蓋投資、貿易與其他議題的一連串行動，彭博報導，這是川普上任後，對中國進行最全面、最有力的反制措施，全球兩大經濟體的關係恐迅速惡化。

兩大經濟體關係恐迅速惡化

報導指出，川普二十一日簽署一份備忘錄，要求外國投資委員會（CFIUS）阻止中國對科技、能源等美國戰略領域進行投資。此外，美國政府也敦促墨西哥對中國進口產品課徵關稅。大批中國企業在墨西哥設立生產線，以迴避川普第一任期時對中國進口產品加徵的關稅。

與此同時，美國也提議對使用中國製商船收取費用，並要求一定比率的美國產品由美國船隻運送，以抗衡中國在全球海運領域的強勢地位。

這些措施可說是川普第二任期對北京最強力的反制，而影響最深遠的當屬對CFIUS發出的備忘錄，該文件稱北京是「外國敵對勢力」，表示此舉是保護「美國技術、糧食供應、農地、礦產、天然資源、碼頭與港口等皇冠上珠寶」的必要行動。

將重審美中避免雙重課稅協議

備忘錄也指出，美國政府應重新審查一九八四年與中國簽署、使個人與企業免於雙重課稅的租稅協議，以及讓中國企業用來在美國上市的「可變利益實體」（VIE）的安排。備忘錄並提到，將對美國退休與捐贈基金投資中國科技領域，設定新的與擴大限制。

川普二月四日對所有中國進口產品加徵十％關稅，十一日再宣布對進口鋼鋁加徵二十五％關稅。川普第一任期的白宮貿易顧問卡魯特基維茨指出，鋼鋁關稅反映美國憂心迄今以來採取的行動，不足以遏阻相關領域產能過剩；鋼鋁關稅幾乎完全與中國相關，中國的非市場政策與行徑，導致全球供過於求的局面。

美國之音：川普倚重關稅手段 恐助長「海關詐欺」

美國之音報導，川普對關稅手段的倚重，恐助長「海關詐欺」事件的發生，即中國產品先在第三國進行重新包裝或加工，致使相關貨物發生「實質的轉變」，而得以被貼上中轉國標籤，讓中國產品避開高關稅而流入美國。

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