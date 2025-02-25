晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「電力分艙」價較高 台電︰無爭利疑慮

2025/02/25 05:30

台電指出，電力分艙屬於「補充性質」，價格是要引導產業先向民間採購，因此訂價將達6.3元，沒有與民爭利的問題。（記者林菁樺攝）台電指出，電力分艙屬於「補充性質」，價格是要引導產業先向民間採購，因此訂價將達6.3元，沒有與民爭利的問題。（記者林菁樺攝）

〔記者張慧雯、林菁樺／台北報導〕再生能源公會昨指出，經濟部推動的RE30「電力分艙」制度，有推升中小企業碳排量、衝擊離岸風電、破壞綠電市場三大隱憂，盼暫緩推動。台電則回應，電力分艙屬於「補充性質」，價格是要引導產業先向民間採購，因此訂價將達六．三元，沒有與民爭利的問題，且電力分艙也是透過轉供、有綠電憑證，並無漂綠疑慮。

再生能源公會認為，「電力分艙」機制讓有資源支付高額費用的企業取得低碳電力，恐變相提高未參與方案的中小型企業碳排放量；此外，RE30方案可能吸引企業從購買離岸風電轉而採購台電低碳電力，恐干預綠電交易市場，使得民間業者難以公平競爭，也不利風電開發。

公會擔心，「電力分艙」定價機制將造成市場產品、價格混淆，破壞電業自由化五年來的綠電交易機制和轉供制度，盼政策重新評估，暫緩推動。

對於先前官方公告低碳電價暫定四．八八元，台電說明，電力分艙是補充性質，除有購電門檻外，價格更要高於市場行情，才可引導產業優先購買民間綠電；規劃每度訂價將達六．三元，高於民間行情的五．五到六元，不會有與民爭利、影響離岸風電銷售問題。

另，RE30是三成綠電、七成灰電，台電表示，綠電同樣透過轉供模式，買多少量都會有對應的綠電憑證，沒有企業漂綠問題；至於未採購低碳電力的企業碳排量不會上升，而是轉到一般無碳費壓力的民生住戶，台電碳排係數雖會微幅上升，但本身總碳排量也不會有變動，經濟部已為此與環境部溝通。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財