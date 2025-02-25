「電力分艙」價較高 台電︰無爭利疑慮

台電指出，電力分艙屬於「補充性質」，價格是要引導產業先向民間採購，因此訂價將達6.3元，沒有與民爭利的問題。（記者林菁樺攝）

〔記者張慧雯、林菁樺／台北報導〕再生能源公會昨指出，經濟部推動的RE30「電力分艙」制度，有推升中小企業碳排量、衝擊離岸風電、破壞綠電市場三大隱憂，盼暫緩推動。台電則回應，電力分艙屬於「補充性質」，價格是要引導產業先向民間採購，因此訂價將達六．三元，沒有與民爭利的問題，且電力分艙也是透過轉供、有綠電憑證，並無漂綠疑慮。

再生能源公會認為，「電力分艙」機制讓有資源支付高額費用的企業取得低碳電力，恐變相提高未參與方案的中小型企業碳排放量；此外，RE30方案可能吸引企業從購買離岸風電轉而採購台電低碳電力，恐干預綠電交易市場，使得民間業者難以公平競爭，也不利風電開發。

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公會擔心，「電力分艙」定價機制將造成市場產品、價格混淆，破壞電業自由化五年來的綠電交易機制和轉供制度，盼政策重新評估，暫緩推動。

對於先前官方公告低碳電價暫定四．八八元，台電說明，電力分艙是補充性質，除有購電門檻外，價格更要高於市場行情，才可引導產業優先購買民間綠電；規劃每度訂價將達六．三元，高於民間行情的五．五到六元，不會有與民爭利、影響離岸風電銷售問題。

另，RE30是三成綠電、七成灰電，台電表示，綠電同樣透過轉供模式，買多少量都會有對應的綠電憑證，沒有企業漂綠問題；至於未採購低碳電力的企業碳排量不會上升，而是轉到一般無碳費壓力的民生住戶，台電碳排係數雖會微幅上升，但本身總碳排量也不會有變動，經濟部已為此與環境部溝通。

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