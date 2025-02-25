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綠電憑證累計破700萬張

2025/02/25 05:30

2017至2024年底，再生能源憑證累積核發超過711萬張，相當於71億度綠電。（台電提供）2017至2024年底，再生能源憑證累積核發超過711萬張，相當於71億度綠電。（台電提供）

風電產能助攻 連3年新增逾百萬張

〔記者廖家寧／台北報導〕近年多個離岸風電案場陸續併網，大量提高綠電產能，促使憑證核發數量激增。國家再生能源憑證中心統計，二○二四年發放近二九七萬張再生能源憑證（T-REC），相當於二十九．七億度綠電，累計發放憑證達七一一．四萬張。

經濟部標準局說明，再生能源憑證是「綠電身分證」，一張憑證為一千度電，也獲國際重要倡議CDP（碳揭露專案）、RE一○○認可。自二○一七至二○二四年底，再生能源憑證累積核發超過七一一萬張，相當於七十一億度綠電。

風力發電量約太陽能3倍

觀察綠電憑證發放概況，二○一七至二○一九年新增憑證張數都在五位數，二○二○、二○二一年新增張數擴張至六位數，二○二二年以來每年新增張數都以百萬計。

國家能源憑證中心表示，近兩年新增多件風力案場，大量提高綠電產能，促使憑證核發數量快速增加；而太陽能總裝置容量雖超越風能，但因風能發電量大且穩定，因此目前風力發電量約是太陽能的三倍。

為促進綠電交易更活絡，經濟部主導泛官股事業售電平台「台灣智慧電能公司」（台智電）採取統購分銷機制，由台智電先與離岸風場簽訂企業購電協議（CPPA），並轉售小量短期綠電給予企業；此外，「電業法」修正後，售電同業也可互售，增加交易彈性。

另外，台電今年將首度販售混合三十％綠電的RE30低碳電力，讓綠電交易產品類型更多元。

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