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頭一遭 四接環評開放網路提問

2025/02/25 05:30

協和電廠四接環評案明天將召開環評大會審查，環境部長彭啓明表示，將增加網路意見收集平台，突破環評會議場地與時空環境限制，廣納民眾意見。（記者陳嘉怡攝）協和電廠四接環評案明天將召開環評大會審查，環境部長彭啓明表示，將增加網路意見收集平台，突破環評會議場地與時空環境限制，廣納民眾意見。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡、羅國嘉／綜合報導〕環境部明天將召開環評大會審查協和電廠四接環評案，但因出席發言民眾有上限二十人、抽籤決定等規定，多個公民團體昨日到環境部抗議，質疑環境部限縮民眾參與環評。環境部長彭啓明則表示，將增加網路意見收集平台，突破環評會議場地與時空環境限制，廣納民眾意見。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，前次協和四接環評專案小組會議，有近六十位民眾入場發言，明天是關鍵的大會審查時刻，環評參與權卻大幅縮水，限制僅能有二十人發言；若一個案子有許多公民願意花費自身時間、精力參與環評會議表達意見，代表此案仍有諸多面向需考量，應讓各種意見完整表達，應以較長時間或較多會議次數，充分討論，不該為倉促做成決策，而限縮民眾參與。

基隆市政府也表態，呼籲環評必須高標準、符合嚴謹、專業要求，為市民安全把關。

對此，彭啓明表示，環評會議旁聽總人數以二十人為原則，是十六年前就訂下的規則，但若環評會議主席同意，當天可再增加發言民眾名額；而根據他自行統計，四接環評歷經近七年審查，共有一八一位民眾發言，加上環委、民眾、主管機關提問等，共針對四十個問題提出九三七次發言紀錄。

彭啓明指出，因環評會議場地有空間限制，很難讓所有人都進場發言，為讓更多人參與，他自己做了一個網路意見表單，此等同於現場民眾發言，會由環保司同仁在環評大會報告網路意見，讓所有環評委員了解，並請台電公司回覆，這也是第一次環評會議新增採用網路意見表達的形式。

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