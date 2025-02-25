協和改地熱？ 台電︰難解供電缺口

協和電廠環評大會明登場，台電副總鄭慶鴻昨指出，協和電廠轉為天然氣有其必要性，環團要求轉為地熱電廠，更是無法取代。 （資料照）

北東電網剩1.5座電廠 缺口達470萬瓩 盼環評大會支持煤轉氣

〔記者林菁樺／台北報導〕協和電廠環評大會明日登場，台電副總鄭慶鴻昨指出，北東電網的人口用電需求將達六百萬瓩，原該區有五座電廠，目前僅剩一．五座，缺口高達四七○萬瓩，而唯一的燃煤和平電廠「不可能一直存在」，協和電廠轉為天然氣有其必要性，環團要求轉為地熱電廠，更是無法取代。

鄭慶鴻表示，過去北東電網內有核二、協和、龍門（核四）、深澳、和平電廠等五座電廠，但深澳、核四電廠都停建，核二已除役，協和電廠也有一半機組除役，而和平電廠為燃煤電廠，未來不可能一直存在，目前只剩一．五座電廠，協和電廠轉型有其必要性。

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守護外木山行動小組召集人王醒之指出，台灣的缺電問題，不能單從電力角度討論，已涉及能源轉型、產業政策，電力還是要看台灣產業未來發展，要求經濟部檢討AI、鋼鐵、石化三大耗能產業發展。他也質疑，北部未來新增機組裝置容量遠大於除役機組，北東電力缺口應是五十萬瓩，而北西電網相鄰北東，電力輸送應可「增加水管，而非蓋水庫」。

鄭慶鴻反問，這涉及北西地區用電，中部能否有多餘的電力「毫無限制」送到北東，現實是機組要大修、歲修，且北西本身工業區、科學園區用電多。他強調，「電網不是水管結成的網」，水管確實可以很容易比喻為電網，但電網有故障電流、電力潮流問題，不是多幾條電網就可以完全輸送、解決。

鄭慶鴻說明，北東電網缺口並非僅五十萬瓩，而是扣掉和平供應的一三○萬瓩後，出現四七○萬瓩缺口；因台電將電網融通的上限增加到四二○萬瓩，外界才認為只有五十萬瓩，但事實並非如此。

換算面積僅能蓋8萬瓩地熱廠

另，針對協和是否適合轉型為地熱等再生能源為主，鄭慶鴻表示，經濟部推動的全國二○三○年達成三．四GW（十億瓦）地熱目標，均持續在檢討中；但地熱電廠地面上仍要蓋電廠，以協和電廠面積換算，只能做到八萬瓩，與缺口差距達六十倍，且尚未實際探勘、鑽探地下地熱能源。

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