〈財經週報-投資觀點〉關稅+通膨 雙重壓力下的台股何去何從？13F機構報告與聯準會3月會議是觀察指標

資料來源︰Bloomberg

■呂正傑

資料來源︰FedWatch（2025/02/16）

引言︰

川普政府揮舞關稅大旗，台灣對美貿易順差創歷史新高，美國通膨數據意外走高，聯準會（Fed）降息預期急凍！

資料來源︰ whalewisdom（以BLACKROCK為範例）

國際金融市場消息不斷，美國總統川普於2月10日簽署行政命令，對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵25%關稅，並宣布將於4月1日前完成對多國「對等關稅」調查。根據美國商務部的數據，2024年台灣對美國出口1,163億美元，自美國進口424億美元，貿易順差為739億美元，創歷史新高，也就是說台灣可能也被列為重點對象。

請繼續往下閱讀...

儘管這項政策尚未實施，但川普多次點名台灣「搶走美國晶片生意」，直接衝擊台股權值股王台積電（2330）；同時也可以看到外資延續減碼方向，今年以來對集中市場賣超1,282億元，佔去年全年賣超總額的18%，顯示對貿易保護主義的擔憂。

美國勞工統計局公布1月CPI年增3％，高於預期與前月的2.9％，月增率為0.5％，也超出預期的0.3％與前月的0.4％。根據FedWatch數據顯示，市場已經把聯準會可能降息時間推遲至9月，且至12月都維持利率不動，連同1月FOMC 會議決定暫停降息，將利率維持4.25%～4.50%，這表示2025全年降息幅度僅1碼而已。

面對複雜的國際局勢，可以從2個角度做後續觀察，首先是美國13F報告總攬大型機構的操作，按照規定在季度結束45天內提交13F報告，所以相關數據於2025年2月中旬陸續公開，而2024年第四季的背景是美國總統大選以及川普勝選的延續，所以格外可以看出機構法人反應政策的因應動向。

大型機構科技股持股 仍以AI為核心

整體而言，多家大型機構在科技股領域有明顯操作，對科技股的配置仍以AI為核心，但投資標的從「純硬體」逐步擴散至垂直應用領域，顯示AI落地場景的多樣化布局。其次是聯準會在3月會議後的聲明、主席鮑爾的談話以及會後公布的點陣圖與經濟預測，任何超出市場預期的鷹派訊息，都可能引發股市震盪。反之，若釋出鴿派訊息，則有助於緩解市場的資金壓力。

（作者為永豐金證券投資顧問部主管協理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法