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〈財經週報-投資觀點〉輝達GTC大會將引爆AI伺服器、半導體與量子運算！2025投資機會一觸即發！

2025/02/24 05:30

輝達即將在3月舉行GTC大會，可能點燃AI伺服器、半導體、光電技術與量子運算等相關概念股的投資熱潮。（法新社）輝達即將在3月舉行GTC大會，可能點燃AI伺服器、半導體、光電技術與量子運算等相關概念股的投資熱潮。（法新社）

■邱喜專

輝達（NVIDIA）即將在3月舉行GTC大會，這場科技產業的年度盛事不僅揭示未來技術趨勢，更可能點燃AI伺服器、半導體、光電技術與量子運算等相關概念股的投資熱潮。每一次輝達發布新技術，市場資金總會提前湧入，隨著AI運算需求飆升，2025年無疑將成為科技產業的大爆發時期，投資人若能及早布局，將有機會搭上這波成長列車！

AI伺服器爆發，輝達供應鏈迎來黃金成長期！

AI伺服器已成為科技巨頭爭奪的關鍵市場，輝達在這場競爭中佔據主導地位。本屆GTC大會，輝達預計發表下世代GB300 AI伺服器產品線，再度提升AI運算效能，帶動整體供應鏈快速成長。AI應用已從雲端數據中心擴展至醫療、金融、智慧製造等產業，AI伺服器的市場需求呈現爆發式成長。輝達的GPU技術持續進步，使得效能不斷提升，而負責AI伺服器組裝的台廠，也將受惠於市場需求暴增。隨著AI模型規模不斷擴大，運算需求將推動AI伺服器市場在2025年進入高速成長期。供應鏈企業將迎來訂單爆發，市場資金早已提前卡位，這將是今年科技股中最具投資潛力的領域之一！

半導體與光電技術突破，CPO交換器開啟數據中心革命！

GTC大會的另一個焦點將是CPO（光學共封裝）交換器，這項技術能顯著提升數據中心的運算與傳輸效率，將成為未來AI應用的關鍵基礎設施。輝達預計推出Switch ASIC晶片，這款交換器的傳輸速度可達每秒115.2T，相較於傳統交換器技術，效能提升數倍，未來數據中心的升級需求將大幅成長。這將帶動光電設備供應商、光通信技術商與光電材料企業的市場機會，相關公司將成為AI產業鏈的重要受益者。數據中心的升級潮已經來臨，這波技術變革將讓光電產業鏈進入成長爆發期，市場資金已開始提前布局，CPO技術供應商的投資價值正快速提升！

量子運算熱潮來襲，市場資金提前湧入！

輝達今年在GTC大會上特別設立「量子日」，顯示量子運算正在加速發展。雖然技術仍在早期階段，但全球科技巨頭如谷歌、微軟、IBM已經投入大量資源，積極推動量子技術的研發與應用。近期市場對量子運算概念股的期待升高，資金開始湧入相關企業。儘管黃仁勳曾表示量子電腦的實用化仍需20年，但市場對此領域的前景充滿信心。投資人應關注具備技術突破、與大型科技企業合作的公司，這些企業將成為未來量子產業鏈的佼佼者。

GTC大會從來不只是技術發表會，更是市場資金流向的風向球。今年AI伺服器、CPO技術與量子運算將成為市場主軸，供應鏈企業的成長動能強勁，投資人不妨提前卡位，把握這波技術革新帶來的黃金機會！

（作者為群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

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