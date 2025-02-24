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〈財經週報-國際市場展望〉美國關稅、物價、通膨議題 牽動全球市場情緒

2025/02/24 05:30

聯準會暗示利率政策將按兵不動，直至通膨改善，帶動美國四大指數同步翻紅上漲。（法新社）聯準會暗示利率政策將按兵不動，直至通膨改善，帶動美國四大指數同步翻紅上漲。（法新社）

■毛宗毅

本週全球金融市場持續受到美國經濟與美國總統川普的言論，以及各國的反制措施影響而出現震盪，包括川普表示於4月2日之後將針對汽車、晶片與藥品等進口商品課徵25%關稅釋出更多細節，造成歐股創今年以來最大單日跌幅，也讓台股等主要股市持續處於大箱型整理區間震盪。

不過，美股反而受惠於美、俄雙方針對烏俄戰爭已開始為兩國元首會談進行準備，烏俄停戰見到曙光，且隨後公布的聯準會（Fed）會議紀錄顯示，官員考量川普關稅政策對物價、通膨等影響，暗示利率政策將按兵不動或放緩，直至通膨改善，此消息激勵各年期美債殖利率震盪走低，並提振美股風險偏好提升，帶動美國四大指數同步翻紅上漲，S&P500指數率先創下歷史新高。

針對聯準會的利率政策分析，雖然目前降息可能出現暫時放緩，但美債殖利率今年走勢仍處於下行趨勢，但因為仍需等待外部不確定因素更為明朗，預期美債殖利率下行趨勢時間點將延長。

美國1月非農就業數據低於預期 失業率下滑

從美國勞動市場數據來看，1月非農新增就業從前月的修正值30.7萬人下降到14.3萬人，低於市場預期的17.5萬人，失業率則從4.1%降至4.0%，同樣低於預期值4.1%；不過，勞動參與率則由62.5%上升至62.6%，高於預期的62.5%，平均時薪月增率亦從0.3%加速至0.5%，高於預期值0.3%，時薪年增率也維持4.1%，高於市場預期的3.8%。

雖然美國1月份就業報告顯示非農新增就業成長放緩，且放緩項目集中在與景氣循環關係較低的產業，使勞動市場呈現降溫趨勢，然進一步分析，主要是受到嚴寒氣候以及加州野火所拖累，而家計問卷調查的就業報告在經過人口普查樣本調整後，1月份失業率維持在4.0%的較低水平，顯示實際勞動市場仍相當健康。

除了美國之外，近期中國股市的大舉反彈也受到國際市場矚目，即使中國經濟可能受到美國關稅衝寄，然而考量中國官方對民企的支持展現積極態度，預計《民營經濟促進法》很快會公布，且DeepSeek在全球爆紅之後，大幅提振中國AI自主化的希望，也催化中國資產價格重估的期待；此外，中期考慮到官方一系列出台之政策，將對中國經濟帶來正面效果，2025年將是宏觀谷底修復的重要窗口，預料在3月4、5日兩會召開之前，政策題材面偏多，可觀察兩會是否能如市場期待，提出較明確且大規模的財政刺激及更多消費刺激方案。

在人民幣匯市方面，考量通膨前景不明朗，聯準會官員選擇停看聽，相對地，中國因為有兩會可能出台一系列財政刺激政策，人民幣債券利率不再一味走低，人民幣利率亦會受到匯率升值以及財政擴張預期之間的力量拉扯，低檔震盪機會增加，再創低機會不大。

歐股獲利修正轉趨正向 有利第一季表現

至於近年沒有表現的歐洲股市，今年起開始走明顯的估值修復行情，歐元區1月PMI回升至50.2，出現低檔回升表現，主要受產出與訂單拉動，不排除是為因應美國關稅政策而出現的拉貨現象；整體而言，歐股相對於美股評價面走勢已來到歷史低點具投資吸引力的區位，即使歐洲企業獲利成長性未如美股強勁，但獲利修正走勢轉趨正向，有利於歐股第一季的表現空間。

（作者為保德信海外投資團隊主管）

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