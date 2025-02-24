〈財經週報-台股盤勢解析〉大盤走高後轉為整理 靜待利多帶動

輝達26日將公布2024年第四季財報，預期將偏向樂觀。（路透）

■姜柏全

隨著台積電（2330）與英特爾合作內容漸趨明朗，市場不安情緒也獲得平撫，上週大盤重回基本面，加權股價指數震盪走高。短期內不確定因素如美國課徵關稅、中國DeepSeek問世的影響仍在，但AI長期成長趨勢不變，相關終端應用持續推出，且台股2025年企業獲利展望佳，均成為支持台股的重要助力，本週三（2月26日）輝達（NVIDIA）財報為關注焦點，偏向樂觀的預期有望成為激勵股市上漲動能。

大盤若拉回整理 不錯進場時點

美國經濟具韌性，總經數據對於股市的影響程度漸減。然而，川普推行的關稅政策卻是影響未來美國經濟的變數。從先前川普推遲加拿大與墨西哥關稅措施一個月可以看出，美國的關稅政策主要仍是川普政府的談判籌碼，加上若按正常程序（例如啟動貿易調查），今年底正式實施的可能性較高，因此預估今年關稅對於美國通膨的影響仍較為有限。不過，大盤仍會隨著關稅的相關消息出現波動，若因此拉回整理時，將是不錯的進場時點。

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美國的關稅政除了影響相關企業獲利，亦將推升美國通膨，從而增加聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策的難度。從FOMC在1月底利率會議對於未來的經濟預測已可看出關稅的影響，聯準會主席鮑爾日前亦在國會聽證會時也重申不急於降息，目前市場的共識是聯準會今年將降息2碼，已較去年底、今年初預測轉趨保守。由於市場共識度高，美國貨幣政策對於台股的影響已減低。

小公司也能加入戰局 AI硬體股仍有投資價值

中國DeepSeek 的低成本AI模型震撼市場，引發科技股的風暴，台股也受到影響。雖然市場質疑AI投資的必要性，但至少從Meta上修今年資本支出目標、以及川普宣布Stargate AI計劃來看，短期之內AI增加投資的趨勢無虞，科技硬體股仍將持續受惠於AI資本支出。長期而言，高效、低成本的AI模型將重塑AI競爭格局，小公司或資源貧乏的國家也能加入戰局，反而有助於提升整體AI晶片的需求（包括加速開發ASIC、提升二線GPU需求），AI相關硬體股仍具備投資價值。

此外，DeepSeek在處理高端應用時的表現仍不如ChatGPT，顯示高階應用仍需要資本投入，在美國大型CSP企業今年仍持續投入大量金額在AI相關的投資下，AI主題的成長方向不變，預估對台股的實質影響有限。且值得留意的是，DeepSeek的低成本模型有助於AI的應用加速普及，並帶動終端消費者的需求成長，AI PC及AI手機今年應有不錯的成長前景。

輝達財報及GTC技術大會 AI後續觀察重點

除了半導體與邊緣AI類股，也看好高息股今年的表現。去年高息股受惠於資金流入而有出色的表現，且因今年市場不確定因素較多，成長股可能因投資情緒反覆而較為震盪，高息股仍保有一定的吸引力。建議選擇成長前景佳的個股並在回檔時介入。後續的觀察重點包括本週即將公布財報的輝達（2月26日），以及三月份陸續登場的MWC世界行動通訊大會（3月3日-3月6日）、由輝達舉辦的年度GTC技術大會（3月17日-3月21日），預料將可提供AI相關類股的多頭助力。（作者為野村台灣高股息基金經理人）

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