〈財經週報-台商因應川普關稅戰〉商億訂單轉往非中地區

億豐表示，會審慎評估關稅政策帶來影響，會適度漲價反映成本。（資料照）

記者楊雅民／專題報導

窗簾大廠億豐（8464）表示，窗簾在美國並非重要產業，過去幾十年，許多美國廠商將生產移至亞洲（如中國、越南）或墨西哥，美國本土缺乏窗簾大規模生產基地，因此，美國對進口窗簾的依賴度很高，市場供應主要依賴亞洲、墨西哥進口。

億豐早期主要產地在中國，面對中國人力成本逐年增加，億豐2014年便前往柬埔寨設廠，2018年美中貿易戰開打，億豐再度啟動墨西哥生產佈局，至今墨西哥廠1期產能已滿載，今年2期產能便會投產。

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億豐表示，由於億豐在不同國家有產能，因應關稅戰多了跨國應變這條路，且消費者對客製化窗簾價格的敏感度相對較低，羊毛出在羊身上，公司會審慎評估關稅政策帶來的影響，必要時會適度調漲價格反映成本。

頂級家具廠商億-KY（8482）董事長謝智通表示，中國外銷美國家具關稅由25%提高至35%，美國客戶已積極將訂單轉往非中國地區生產，今年農曆年後，很多中國家具廠都關了。

另外，越南對美國的貿易順差位居全球第4高，僅次於中國、歐盟和墨西哥，越南家具也面臨美國課徵反傾銷稅的風險，美系客戶已也提前轉向柬埔寨、泰國、印尼尋求代工廠。

商億-KY在2018年美中貿易戰後，在中國以外另覓生產基地，當時考量越南土地成本已高，且開始面臨缺工問題，於是決定在柬埔寨設廠，受惠於川普關稅新政轉單效應，商億柬埔寨廠今年產能將倍增，並計劃併購戶外家具廠，滿足客戶一次購足的需求。

汽車LED氛圍燈華勝-KY（2248）董事長陳鏗勝表示，川普關稅新政像是天災一樣，目前美國企業多半都不想跟中國企業往來，對於在中國以外設廠的台商而言反而有利。

華勝2018年即赴泰國設廠，但目前中國廠區營收貢獻占比仍逾80%，其餘海外市場營收比重約15%，隨著川普2.0關稅戰帶來的轉單效應，華勝-KY將加碼投資約2億元擴增泰國廠，預計年底開出新產能，3年內中國以外的海外營收比重將成長至3成。

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