〈財經週報-台商因應川普關稅戰〉鋼鐵業憂通膨傷消費力

國內鋼鐵業者表示，我國就不在關稅豁免名單中，現在反而相對有利，但仍懼川普再次推升通膨。（路透）

記者林菁樺／專題報導

美國總統川普一上任關稅大戰就開打，鋼鐵業更首當其衝，美國對全球鋼鋁均課徵25%關稅，且較川普1.0並無給予任何國家或地區豁免；國內鋼鐵業者多認為，我國本身就不在原本的關稅豁免名單中，現在立足點相同，反而相對有利，但長期仍懼川普再次推升通膨，傷及美國的消費能力。

中鋼（2002）指出，川普貿易政策具有高度不確定性，還需持續觀察；但因全球鋼鋁稅率統一後，台灣原就無豁免，會相對正面。至於在美設廠、擁有通路的大成鋼（2027）被視為受惠公司，因透過通路能先掌握訂單、再生產，面對高關稅具有轉嫁能力，不過，大成鋼坦言，關稅恐引發終端市場的通膨再起。

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義联集團創辦人林義守則提到，過去幾年受全球地緣政治衝擊，鋼鐵業需求不振、表現不佳，但川普是商人，必定會解決戰爭問題，若烏俄戰爭可落幕，他認為一年內會浮現重建商機，帶動鋼材需求，尤其是建築鋼材與基礎設施相關材料。

而銷美比重超過6成的扣件大廠友鋮（7718）董事長張宏誠也不擔憂，他分析，美國多年來扣件廠陸續關廠，自有產能約25到30%，無法完全自給自足，估計仍有7成要仰賴海外進口，且全球稅率統一後，對友鋮外銷影響不大，主要也是憂心關稅轉嫁後，波及美國市場的消費能力。

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