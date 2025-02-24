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〈財經週報-台商因應川普關稅戰〉紡織廠佈局東南亞

2025/02/24 05:30

川普暫時未與紡織產業鏈加徵關稅，對成衣貿易並無影響。 （歐新社）川普暫時未與紡織產業鏈加徵關稅，對成衣貿易並無影響。 （歐新社）

記者方韋傑／專題報導

國內成衣代工、布料供應商普遍認為，美國總統川普上任之後基礎的關稅措施，現階段對於成衣貿易並無影響，最根本的原因在於其所加徵關稅的產品項目或是目標國家，暫時未與紡織產業鏈相關，過去在2019年貿易戰開打初期，美方針對部分中國原材料祭出15%關稅，就已驅動台廠佈局東南亞。

如今川普捲土重來，台灣業者也已穩固多元生產基地，成衣大廠儒鴻（1476）現擁越南、柬埔寨、印尼、賴索托堅強代工產線陣容；聚陽（1477）則強化印尼、孟加拉、薩爾瓦多產能應對客戶需求；廣越（4438）約旦廠輸往美、加免關稅；振大環球（4441）的馬達加斯加廠則完全不在川普關稅重拳的考量範圍內。

不過，台系供應鏈也提供值得注意的觀點，紡織產業曾在下游客戶避免貿易戰等因素考量下，2022年達到庫存補充的高峰，2024年才逐漸回到正常水位，儘管今年已有國際運動服飾大廠給予台廠半年訂單，新興時尚品牌廠更為台廠增添利基，但休閒服飾仍多維持一季左右的訂單能見度。

多家業者認為，倘若川普關稅政策導致美國尚未解除的通膨情形轉趨嚴峻，將對當地市場形成衝擊，可能又將導致美國民眾的消費取向轉以實用為主，在最壞的情況下，國際大廠可能被迫選擇遞延出貨或是砍單，再者就是維持既定訂單，但又將掀一波庫存去化潮。

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