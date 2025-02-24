〈財經週報-台商因應川普關稅戰〉網通廠轉往越南以外設廠

神準越南廠去年動工，川普當選美國總統後，工程就暫停。 （資料照）

記者王憶紅／專題報導

國內網通廠包括啟碁（6285）、智易（3596）、智邦（2345）、正文（4906）、明泰（3380）、建漢（3062）、神準（3558）等在越南都有生產基地，而越南為美國第三大進口國、且對美國進口產品課稅較高下，恐成為川普對等關稅首波名單，多家網通廠商已計畫在美國，以及其他國家增設工廠，以因應國際局勢變化。

神準董事長蔡文河表示，川普當選美國總統後，公司即暫停越南廠的工程，並計畫今年下半年在美國設廠，且評估泰國、馬來西亞等地生產的可能性，畢竟中美競爭態勢長期不變，且美國政策延續性很高。神準過去100%在台灣製造，越南廠去年10月才動工。

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蔡文河表示，神準目前已在美國加州矽谷設立銷售據點，而下半年計畫在南加州設廠。美國市場占神準營收約60%。

智邦則針對生產基地進行多元布局，目前以台灣產能最大，而美國、越南、杜拜、土耳其、中國等地也有生產基地。據指出，智邦目前也在東南亞多國評估設廠計劃，若美國對越南實施對等關稅，不排除在數個月內就調整生產線。

正文目前持續關注美國對等關稅的最新進度外，美國設廠也在評估中。

越南是網通產業聚落，而中磊（5388）除中國廠外，生產基地則設在菲律賓、印度等，中磊董事長王煒曾說過，當初評估生產基地時，就是考量菲律賓與美國關係良好，因此在菲律賓設廠。

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