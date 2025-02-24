〈財經週報-台商因應川普關稅戰〉美廠衝擊甚於台廠

輸美產品大多為半成品或成品，僅刻意針對晶片徵稅，似乎不太可能。（資料照）

記者方韋傑／專題報導

美國總統川普風馳電掣地祭出關稅重拳，且課徵產品範圍、目標國家持續擴大，台灣AI伺服器代工廠產能多以台灣為主、東南亞為輔，並持續擴大美國在地的後段製程能量，墨西哥則作為客戶多元出貨需求的選擇之一，由於輝達仍為主流AI晶片供應商，下游需求依舊強勁，短期之內的訂單水位並無太大影響。

對於川普後續計劃課徵台灣晶片關税，包括廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）、英業達（2356），以及AI伺服器組裝鏈的後進廠商和碩（4938）、仁寶（2324）皆在密切觀察客戶態度，後續要先注意台積電（2330）以及北美雲端服務供應商（CSP）如何反應，原廠委託設計製造商（ODM）再進一步配合。

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不過，多家業者已經表示，美國市場輸入的產品為「機櫃」、「主板」等半成品或成品，並非單一晶片，僅刻意針對裡面搭載的晶片徵稅，似乎不太可能，若要徵收整體產品的稅金更無道理，後續仍然需要進一步關注川普政府的具體實施辦法，但無論如何，關稅最終是由客戶吸收，美方政策倘若失當，傷害到的會是美國在地企業。

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