〈財經週報-台商因應川普關稅戰〉台積電在美量產2奈米或提前

在川普壓力下，台積電可能加速在美量產2奈米。（資料照）

記者洪友芳／專題報導

川普關稅大戰持續上演，新宣布包括對半導體晶片課徵25%高額關稅，甚至會再提高，但他也表示，會給外國廠商一段時間到美國生產製造，只要做到就沒有課關稅問題；台灣半導體業首當其衝就是護國神山台積電（2330），在川普的壓力逼迫之下，除了盛傳台積電將合資入股英特爾之外，台積電擬擴大對美投資或加速在美量產2奈米也被視為指日可待。

川普重返白宮，再度點名台灣搶走美國的晶片生意，並揚言要修改「晶片法案」補助條件；外界並盛傳台積電將合資入股英特爾、對美擴大先進製程投資；川普18日新發布，將對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，且還會再提高，不過，有到美國生產製造可避關稅的但書。

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川普提高關稅，是否對台灣半導體業或台積電產生衝擊？業界普遍認為，課關稅對半導體業或台積電是最直接的簡單作法，但實際上，手機、PC等每個系統產品都有很多晶片，美國如何對晶片課徵25%高額關稅，這令外界費解；台積電是否將合資入股英特爾，這引起相當多討論，但恐怕還在初步評估中，短時間難有定論，台積電是否會擴大對美投資或加速在美量產2奈米，也還待時間印證。

技術續領先 小心外在變數

台灣半導體業包括台積電、封測業龍頭日月光投控（3711）、矽晶圓大廠環球晶（6488）等廠商，都紛紛展開全球佈局，因應地緣政治走勢，在美國或台灣以外國家展開投資設廠，成本提高是難以避免的挑戰；面對川普持續祭出關稅戰，各家業者雖然都低調以對，不願多談，但實際上也認知，AI（人工智慧）時代將來到，機會是留給準備好的人，台積電在先進製程等技術持續保持領先，供應鏈跟著往前衝，關稅等地緣政治的外在變數，也要小心因應。

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