馬斯克欲插手貨幣政策 挑戰Fed獨立性

全球首富馬斯克近日提到政府效率部（DOGE）即將進行的工作，其中包括審計聯準會（Fed）。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕全球首富馬斯克近日提到政府效率部（DOGE）即將進行的工作，其中包括審計聯準會（Fed）。據悉，馬斯克並非針對聯準會六．八兆美元的資產負債表，因為聯準會的財務與運作已由美國政府問責署（GAO）與一家獨立的會計公司進行審計。馬斯克的目標是聯準會的貨幣決策，這引發破壞聯準會獨立性的疑慮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克在一場保守派年度大會上，被問到聯準會是否應被審計時說，「是的，當然」，他沒有進一步說明。

請繼續往下閱讀...

這是他本月第二次表達該想法。本月初，一名社群平台Ｘ用戶發文說，聯準會的貨幣政策動向應被「全面審計」，馬斯克留言支持：「政府所有層面必須完全透明、向人民負責，沒有例外，包括聯準會。」

報導說，聯準會的獨立性不時面臨威脅。二○一五年，共和黨人推動「聯準會透明法案」，又稱為「審計聯準會」的該法案，旨在使聯準會的利率決策，須獲國會批准才成立。該法案未能通過。去年，共和黨參議員再度試圖推出類似法案，但沒有成功。

目前不清楚馬斯克要讓政府效率部如何審計聯準會。共和黨曾建議由政府問責署調查聯準會的貨幣政策審議，相關審議完全基於經濟數據，使聯準會達成穩定物價與就業極大化的雙重任務。

無論誰進行審計，審查聯準會的決策，基本上就是侵犯聯準會的獨立性，因為相關審查會將政治因素考慮進去。川普重返白宮，似乎為審查聯準會決策的觀點注入新活力。

前聯準會副主席、美國教師退休基金會（TIAA）執行長弗格森說，「一個獨立的聯準會有利於美國經濟，進而有利於每一個人」。美國銀行執行長莫尼漢與資產管理公司拉扎德執行長奧薩格也表示，維持聯準會的獨立性才符合美國經濟最佳利益。

川普的財政部長貝森特在一月任命聽證會上說，沒有侵犯聯準會自主性的計畫，他告訴參議員，「我認為在貨幣決策上，聯準會應該是獨立自主的」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法