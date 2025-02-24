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不懼川普2.0 法人估2月接單續成長

2025/02/24 05:30

法人認為，由於去年二月基期較低，預估外銷訂單年增率仍有兩位數的成長。（中央社資料照）法人認為，由於去年二月基期較低，預估外銷訂單年增率仍有兩位數的成長。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到淡季與川普新政不確定因素影響，我國一月外銷訂單年增率低於市場預期，但法人認為，由於去年二月基期較低，預估年增率仍有兩位數的成長，投資人無須過度憂慮。

全球經濟穩步成長，人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續熱絡，去年十二月外銷訂單年增率高達兩成，但受到農曆春節落點不同影響，今年一月外銷訂單年減三％，低於市場預期年減二．七％，但仍優於經濟部統計處預測。

元大投顧表示，觀察過去十年農曆春節月分，今年一月外銷訂單其實優於歷史表現（扣除疫情期間，平均年減五．七四％），顯見外銷成長仍存餘溫；此外，以國家別的角度觀察外銷訂單相關數據，可發現美國經濟一枝獨秀、歐洲成長衰退、中國持續下滑，而隨著去中化影響、供應鏈移轉效應，東南亞與日本經濟表現持續向上。

另觀察外銷訂單七大主要接單貨品，元大投顧分析，接單金額最高的電子產品雖因春節工作天數下降，導致廠商減少接單，不過表現優於歷史平均，顯示人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求仍強勁，推升IC製造、晶片通路、IC設計及印刷電路板等訂單增加。

保德信投信也認為，儘管美國總統川普一再祭出關稅戰，但因為市場已經知道背後目的是作為談判籌碼，以達到美國貿易平衡，此次全球股市恐慌情緒邊際效應已逐漸遞減，台股產業成長性持續向上，挹注企業獲利成長可期。

野村投信建議，投資人可趁股市回檔之際，逢低布局AI Server相關、AI PC、ASIC、Apple概念股、高殖利率股。

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