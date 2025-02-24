美若徵汽車關稅 台AM產業間接受惠

川普政府擬對進口汽車課徵25％關稅，新車價格上漲將有利東陽等汽車售後零件產業。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕川普政府擬對進口汽車課徵二十五％關稅，最快四月二日公布細節。法人估計，車廠在控制利潤率前提下，將帶動單車售價上漲約十三％，新車價格上漲將有利汽車售後零件（AM）產業，受惠台廠包括塑件大廠東陽、車燈大廠帝寶與鈑件廠耿鼎。

為保護美國本土汽車產業，川普表示擬對進口汽車課徵約二十五％左右的關稅，具體細節由美國商務部、貿易代表辦公室及財政部研擬中，預計最快四月二日對外公布；法人指出，依照整車進口金額，美國汽車前五大進口國家為墨西哥、日本、加拿大、南韓、德國，汽車零組件方面則是墨西哥為最大進口國，占比逾四成。

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元大投顧預估，美國對進口車課徵關稅後，越南與泰國的汽車及汽車零組件廠將首當其衝；至於關稅對墨西哥及加拿大兩國的影響，估計將使得終端新車售價上漲約六一○○美元、漲幅超過十二％。

因汽車新車價格後市看漲，也讓AM產業受惠。元大投顧分析，AM零組件通常跟隨OE（原廠配件）漲幅進行調漲，且AM與OE的價差擴大，也有利於AM的市場需求；北美目前AM使用率為二十一％，與歐洲的三成與台灣的八成相比還有大幅成長空間，且隨美國車齡正逐漸拉長，將有利AM市場成長。

元大投顧指出，綜合來看川普課徵關稅將不利越南及泰國出貨的汽車零組件，因輸美輪胎多由泰國、越南、台灣進行出口，因此對正新及建大持中性看法，但看好東陽、帝寶、耿鼎等AM產業將可受惠。

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