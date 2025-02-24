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中國鋼材倒貨 韓越分祭反傾銷稅

2025/02/24 05:30

反制中國越演越烈的低價傾銷攻勢，韓國政府近日宣布，將對中國厚鋼板課徵二十七．九一％至三十八．○二％的反傾銷稅。（法新社資料照）反制中國越演越烈的低價傾銷攻勢，韓國政府近日宣布，將對中國厚鋼板課徵二十七．九一％至三十八．○二％的反傾銷稅。（法新社資料照）

韓對中國厚鋼板課27.91％～38.02％反傾銷稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕韓國二○一五年與中國簽署自由貿易協議（FTA）以來，享有零關稅的中國厚鋼板大舉湧入。韓國《朝鮮日報》報導，過去四、五年該情況變本加厲，導致韓國鋼企難以生存，為反制中國越演越烈的低價傾銷攻勢，韓國政府近日宣布，將對中國厚鋼板課徵二十七．九一％至三十八．○二％的反傾銷稅。

厚鋼板是指厚四．五公釐以上的熱軋鋼材，主要用於造船與建築、工具機等產業，以及裝甲車等國防產品。報導指出，中國一直以低於韓國十％至三十％的價格大量出口厚鋼板至韓國；韓國鋼鐵協會數據顯示，中國厚鋼板進口量從二○二一年的四十四．六萬噸，至二○二四年達一三八．一萬噸，三年成長逾兩倍，並占去年總進口量六十五．七％，進口額達一．三六兆韓元（約三○七．五億台幣）。

二○二四年七月，韓國現代製鐵指控「中國廉價厚鋼板的數量攻勢使韓國企業難以生存」，並提出反傾銷申訴。韓國產業通商資源部貿易委員會近日宣布，「初步調查結果顯示，有充分證據證明存在傾銷事實，且傾銷進口對韓國產業造成了實質性傷害」，因此決定對中國製碳鋼及其他合金鋼熱軋厚板產品課徵二十七．九一％至三十八．○二％臨時反傾銷關稅。

繼韓國之後，越南工貿部也宣布對中國「低價傾銷」鋼品課徵關稅。路透報導，越南將自下月七日起，對特定的中國熱軋鋼品課徵十九．三八％至二十七．八三％臨時性關稅。該措施主要鎖定中國最大鋼企寶山鋼鐵與馬鞍山鋼鐵公司。

越鎖定熱軋鋼課臨時性關稅

在本國鋼企去年七月提出申訴後，越南政府對中國鋼鐵產品展開反傾銷調查。本月十日，美國總統川普亦宣布對包括中國在內的所有進口鋼鋁課徵二十五％關稅。

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