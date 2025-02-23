中韓龍年寶寶回升 台灣出生率最難救

台灣去年結婚率提升、政府生育補貼加碼，但卻未出現龍年效應，出生數續創歷史新低。（資料照）

記者高嘉和／特稿

中韓近來陸續公布最新人口數據，自二○一七年以來出生人口一路創低的這兩個國家，二○二四年竟然出現明顯反彈，反觀我國不僅沒有龍年效應，就算結婚率提升、生育補貼加碼等，也是「無路用」，難道台灣出生率真的沒救了嗎？

深陷彈劾案的前韓國總統尹錫悅，因該國連續八年新生兒一路創低、出生率在主要國家墊底，去年八月才宣布進入「人口緊急狀態」，不到幾個月就逆轉了？韓國一月底公布去年前十一月新生兒年增逾三％，且同期間結婚人數年增十三．五％；韓媒分析，主因除了新冠疫情後結婚對數回升、政策加碼補助生育外，韓國也有所謂的龍年情節。

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不只韓國，也自二○一七年起出生人口一路下滑的中國，竟然也止跌了。去年底中國人口總數十四．○八億人，雖還是「生不如死」、較二○二三年年底減少一三九萬人，但全年出生人口達九五四萬人、年增五十二萬人，跌破聯合國「世界人口展望」等一眾機構的眼鏡；中媒探討原因，無非也是龍年偏好、疫情後結婚對數回升與鼓勵生育提升至國家政策，還有可能是房價崩跌，讓生育壓力有所緩解。

中韓兩國是否走出少子女化危機？光單年數據、仍待觀察，但類似情境到了台灣卻無助出生率止跌，才更令人擔心。台灣去年除了首度沒有龍年效應，出生數續創歷史新低外，二○二二、二○二三年結婚對數反彈，竟也無助於催生二○二四年龍年的新生兒數，而出生數與結婚對數差距一路縮小，更凸顯年輕人就算結婚也不生，寧當頂客族或養毛小孩。

前日相安倍曾讚譽，台灣是世界少有的民主典範，朝野政黨對於台灣的未來發展各有主張、也互相衝撞，但當台灣年輕人對生養未來下一代都失去信心，台灣快沒了下一代了、還談啥國家發展？拋開政黨利益、唾棄政治口水，先去解決年輕人為何不婚不生的國安難題吧！

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