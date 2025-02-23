引進移工補充勞動力 勞保「死亡交叉」延後5年

勞保最新113年度精算報告，台灣大量引進移工補充勞動力，也讓勞保「死亡交叉」竟延後快五年。（示意圖，中央社資料照）

〔記者高嘉和／專題報導〕真得靠移工？根據勞保最新一一三年度精算報告，預估三十年後的二○五五年，勞保投保人數僅剩六八八萬三三三二人，首度低於年金給付人數的七○四萬七九八一人；但若對比一一○年度的精算報告，投保人數低於給付人數的「死亡交叉」竟然延後快五年，關鍵在於最新報告的外國籍投保人數預估將大幅增加。

勞保年金人數VS.投保人數（資料來源︰勞動部製表整理︰財經新聞群組）

根據勞保最新一一三年度精算報告，不計一次給付，二○二四年勞保老年年金給付人數一八九．二萬人，勞保投保人數為一○○九．一萬人；但隨著最大退休潮啟動，老年年金給付人數明顯上升、投保人數快速下滑，預估三十年後的二○五五年，勞保投保人數僅剩六八八．三萬人，首度低於年金給付人數的七○四．八萬人，即領取老年年金較投保勞工人數還要多。

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另含一次提領及年金給付，二○二四年老年給付已達五○○五億元，推估自二○三三年起，老年給付將突破一兆元，收支差額達四五六五億元，且每年老年給付估將以六○○億元的速度增加，但每年保費收入推估僅五○○○多億元，到二○四三年收支差額將擴增至兆元以上，二○五五年時更逾一．四兆元。

但相較前一次的精算報告，勞保投保人數首度低於給付人數是在二○五○年，預估當時的勞保投保人數僅剩六九七．一萬人，首度低於年金給付的六九九．四萬人，兩個報告推估差距達五年。

外籍投保數 從52萬逐年增至96萬人

關鍵在於兩個報告的外國籍投保人數預估差距很大，一一○年度精算報告外國籍投保人數「固定」在五十二萬一六○人的數字，但最新精算報告自二○二四年的六十二萬四五一○人，逐年提高至二○三三年的九十六萬八八二○人，自此才「固定」在此數字。這也透露出台灣不得不大量引進移工，才能補足因少子女化因素而加速減少的工作年齡人口。

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