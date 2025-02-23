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老年人口8年增5成 勞參率僅增1.3％

2025/02/23 05:30

各國工作年齡人口占比、各國老年人口占比（資料來源：國發會 製表整理︰財經新聞群組）各國工作年齡人口占比、各國老年人口占比（資料來源：國發會 製表整理︰財經新聞群組）

〔記者李靚慧／專題報導〕根據最新統計，我國六十五歲以上的老年人口在二○一六年突破三○○萬人後，二○二四年底直逼四五○萬人，八年來增幅近五成，但同期老年人口勞動參與率僅增加一．三％。勞動部官員坦言．出生率逐年走低，且高齡者增太快，就算多管齊下，也只能讓高齡勞參率止跌、再拚緩步成長。

我國65歲以上的老年人口八年來增幅近5成，但同期老年人口勞動參與率僅增加1.3％。（示意圖，中央社資料照）我國65歲以上的老年人口八年來增幅近5成，但同期老年人口勞動參與率僅增加1.3％。（示意圖，中央社資料照）

勞參率是指勞動力占十五歲以上人口的比率，「分母」是全體人口，「分子」是包含就業者與失業者在內的勞動力；「中高齡」指四十五至六十五歲，「高齡」為六十五歲以上的族群。

台高齡勞參率9.91％ 遠低於日韓星

根據統計，二○一六年時我國高齡勞參率僅八．六一％，到去年底成長到九．九一％，增加了一．三％；但相較新加坡、韓國逾三成，日本也約二十五％，我國明顯偏低；另同期間的中高齡勞參率，則從六十二．四二％成長到六十七．二一％。官員坦言，因高齡者增加快速，提升其勞參率極為困難；二○二三年高齡者四二五萬六○○○人，二○二四年底達四四四萬八○○○人，增加十九萬二○○○人，但勞動力僅增加一．六萬人。

根據勞動部二○二三年發布的「中高齡及高齡勞動狀況」報告，六十五歲以上民間人口十年間增一五二．六萬人，四十五至六十五歲僅增四十一萬人，但高齡勞參率不到一成，使勞動力增長有限；合計中高齡及高齡者勞參率四十五．四％，僅較二○二二年上升○．二個百分點，卻較二○一三年反降○．五個百分點。

推就業獎勵 鼓勵僱用中高齡勞工

官員強調，「中高齡者及高齡者就業促進法」二○二○年底上路後，讓四十五至六十五歲的族群勞參率明顯提升，但高齡者仍有待努力；今年台灣步入超高齡社會，疫後各行業都在喊缺工，勞動部卯足全力、多管齊下拯救勞參率，包括推出五十五Plus就業獎勵及繼續僱用獎勵，目標是每年協助十二萬中高齡者就業，中高齡勞參率以二○二八年達七十％為目標。

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