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五、六年級生退休潮 年減20萬勞動力

2025/02/23 05:30

五、六年級生大退休潮進逼，台灣2040年工作年齡人口大減300萬人。（示意圖，中央社資料照）五、六年級生大退休潮進逼，台灣2040年工作年齡人口大減300萬人。（示意圖，中央社資料照）

〔記者高嘉和／專題報導〕我國新生兒數持續創低，估二○四○年後每年新生兒將跌破十萬人，且隨著最大出生潮的「五」、「六」年級生將陸續步入六十五歲的法定退休年齡，十五到六十四歲的工作年齡人口估到二○四○年僅剩一三一七萬人，較二○二四年的一六一七萬人大減三百萬人，平均每年將減少二十萬人。

工作年齡人口 VS. 老年人口（資料來源︰國發會製表整理︰財經新聞群組）工作年齡人口 VS. 老年人口（資料來源︰國發會製表整理︰財經新聞群組）

2040年工作年齡人口 大減300萬人

台灣去年新生兒數再創新低，首度未見龍年效應。根據國發會最新人口推估，以中推估（假設總生育率微升為一人）假設情境下，二○二四年十五到六十四歲工作年齡人口為一六一七萬人，占總人口比率為六十九．一％；到二○四○年將分別降為一三一七萬人及六十．九％；二○五○年續降至一○六○萬人及五十三．八％；到二○七○年將僅剩六九七萬人及四十六．六％。

而工作年齡人口中，四十五到六十四歲中高齡者占比，將由二○二四年的四十四．八％，提高至二○七○年的五十三％，等於逾半工作年齡人口屬於中高齡。

另二○四九年總人口開始低於二○○○萬人，年齡中位數為五十七歲；二○五○年國人預期壽命突破八十五歲，其中，男性為八十二歲、女性為八十八．二歲，六十五歲以上老年人口達最高峰的七五七萬人、占比達三十八．四％。

但這是假設總生育率（婦女一生中生育子女的總數）微升至一的中推估；事實上，台灣總生育率自一九八四年跌破二．一的人口穩定線後，二○○一年跌破一．五超少子女的分水嶺，代表未來趨勢難以逆轉，二○二○年跌破一之後一路向下，二○二三年僅剩○．八七，去年更掉到○．八六。反而下降為○．八人的低推估較為符合現況，未來我國工作年齡人口與占比理應更低。

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