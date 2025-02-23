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川普新政驚嚇不斷 美商業活動轉冷

2025/02/23 05:30

（法新社）（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕標普全球二十一日公布一連串數據顯示，美國企業與消費者對於總統川普的關稅等新政，及其大幅削減聯邦政府支出的疑慮加劇，二月商業活動放緩，並創十七個月低點。巴林格集團外匯市場分析師查普曼說，川普勝選以來的美股獲利全數弭平，「川普蜜月行情已告結束」。

商業活動創17個月低點

標普全球追蹤製造業與服務業活動的美國綜合採購經理人指數（PMI）本月為五十．四，較一月的五十二．七急降，為二○二三年九月以來最低；該調查於二月十日至二十日進行。

二月服務業PMI四十九．七，從上一月的五十二．九下滑，不僅遠低於經濟學家預期的五十三，也是二○二三年一月以來首度落於五十榮枯線以下的緊縮區間；製造業PMI從則從五十一．二上升至五十一．六，創八個月以來最高點，主因為「關稅相關的搶先囤貨交易，造成潛在成本增加或供應短缺」。

供應商因關稅調漲價格

標普全球市場智財首席商業經濟學家威廉森說，「企業對聯邦政府新政策的衝擊，從削減支出、關稅到地緣政治發展，普遍表達憂心；不斷變動的政治情勢導致的不確定性，衝擊銷售，供應商因關稅調漲價格，造成物價走高」。

密西根大學二十一日公布數據，消費者信心從一月七十一．七暴跌至六十四．七，創十五個月低點；消費者未來一年通膨預期從一月的三．三％上升至四．三％，創二○二三年十一月以來最高點；未來五年的通膨預期則從一月的三．二％升高至三．五％，創一九九五年以來最高紀錄。

受一連串壞消息影響，美股道瓊指數二十一日重挫七百點或一．七％，創今年以來最大單日跌幅，標普五○○與那斯達克指數也分別跌一．七％、二．二％。

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