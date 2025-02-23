美戰略領域 川普限制中企投資

美國總統川普（左）21日簽署國家安全總統備忘錄，下令限制中國企業投資美國科技、關鍵基礎設施、醫療照護、農業、能源、原物料等戰略領域。（路透）

承諾制定新規範 阻止資本、技術、知識遭中國等敵對國家利用

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十一日簽署國家安全總統備忘錄，下令外國對美投資委員會（CFIUS）「窮盡必要的法律手段」，限制中國企業投資美國科技、關鍵基礎設施、醫療照護、農業、能源、原物料等戰略領域，這是川普政府反制中國的最新行動。

不讓中國控制關鍵基礎設施

該備忘錄指出，「中國不允許美國企業掌控其關鍵基礎設施，美國也不應讓中國控制美國的關鍵基礎設施；中國相關投資人鎖定的是美國科技、糧食供應、農地、礦產、天然資源、港口與碼頭等皇冠上的珠寶」。

請繼續往下閱讀...

川普也承諾制定新規範，以阻止資本、技術與知識遭中國等敵對國家利用，同時亦考慮擴大或制定新措施，以管制美企對中國半導體、人工智慧（AI）、量子技術、生物科技與太空領域的投資。

備忘錄也提到，美國政府將對在美上市外企進行審計，以保護美國投資人，同時強化CFIUS對綠地投資的權限，並「管制外國敵對勢力取得敏感技術領域的美國人才與營運；美國也將保護敏感設施附近的農地與不動產」。

多年來華府對中鷹派人士敦促CFIUS加強審查，以限制中資對美國土地與關鍵領域的投資。備忘錄說，外國實體與個人持有美國四三○○萬英畝農地，占美國所有土地二％。「繁榮美國聯盟」副執行主席亞科維拉說，「川普的命令傳達一個明確訊息：過去允許中國武器化美國投資與金融市場，以反對美國的日子已結束」。

關稅反制徵數位服務稅國家

川普二十一日也簽備忘錄，對向美國科技企業課徵數位服務稅的國家，徵收報復性關稅。一名白宮官員說，該行動旨在「對抗外國政府對美國企業施加的數位服務稅、罰款、作法與政策；總統不允許外國政府為自身利益，挪用美國稅收基礎」。

該備忘錄下令美國貿易代表署（USTR）重啟在川普第一任期進行的數位服務稅調查，並調查利用數位稅來「歧視美國企業」的國家；包括英國、法國、義大利、土耳其與印度等國家，已對Google、臉書、亞馬遜與蘋果課徵數位服務稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法