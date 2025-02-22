法說會速報》投入矽光子研發 富采今年逐季成長

富采表示，車用產品已成為集團重點發展領域之一，也進一步深入佈局矽光子在短、中、長程領域的通訊應用技術。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）董事長彭双浪昨日在法說會上表示，今年首季營收將與去年第四季約略相當，受惠於旗下加值型應用貢獻提升，加上Micro LED（微發光二極體）產品逐步放量，有助於改善整體銷售組合，增進毛利率表現，帶動2025全年營運逐季成長，公司也已進一步深入佈局矽光子在短、中、長程領域的通訊應用技術。

彭双浪認為，富采車用、先進顯示、智能感測與新領域的營收將持續上升，包括專業照明、感測應用與車用顯示方面的表現都將優於去年，而在未來2、3年將發酵的產品包括新一階段的車用設計導入專案，以及正在投入研發資源的矽光子光通訊產品。

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彭双浪提到，富采旗下晶電、隆達電子將合併為單一子公司，合併基準日暫定為10月1日，此舉意在加速集團推動光電新領域與加值方案的事業佈局，鞏固企業發展基礎並強化長期營運方向，由於此計畫屬於富采內部組織優化與行政調整，不影響公司股東權益。

彭双浪說，富采的市場定位將從過去的LED產品製造商、元件供應商，透過深化應用場域與方案加值，5年後徹底蛻變為車用光電方案商與新光電技術整合商，構建光電場域服務生態鏈。

去年每股虧2.56元 台郡切入AI伺服器

〔記者卓怡君／台北報導〕軟板廠台郡（6269）昨日召開法說會，由於去年為轉型陣痛期，全年陷入虧損，每股虧損2.56元；台郡表示，去年為營運谷底，今年力求轉虧為盈，目前積極發展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整，已切入AI伺服器供應鏈，預計明年營運可完全恢復到2021~2022年水準、AI伺服器相關應用業績可望翻倍增加。

台郡指出，配合主力客戶手機新品推出，今年下半年產能利用率可望明顯提升，下半年手機軟板出貨量可較去年同期顯著增加。

台郡表示，原本公司佈局5G高頻傳輸技術，卻因美中貿易戰，中國市場並未大幅採用，因此公司已轉型並聚焦AI應用，AI伺服器機櫃存在空間與散熱問題，台郡提出薄化MPI與LCP軟板整合解決方案，取代傳統傳輸方式，已獲得主力客戶採用並少量出貨，預計AI伺服器產品今年營收比重為高個位數百分比，明年營收可翻倍成長。

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