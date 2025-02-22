盤勢分析》關稅戰淡化 區間震盪週線翻紅

台股昨在權王台積電股價穩步爬升，支撐台股向上，重電族群也仍帶勁，加權指數終場上漲242.79點、以23730.25點作收，週線收紅。（示意圖，中央社）

美股走弱、台積電ADR表現也疲弱，不過有ETF鬆綁等利多帶動，昨日台積電（2330）股價穩步爬升，支撐台股向上，貨櫃三雄股價翻黑，不過塑化、鋼鐵股接棒，重電族群也仍帶勁，加權指數終場上漲242.79點、以23730.25點作收，成交量約4002億元。週線收紅、週漲577.64點。

昨日外資買超176.85億元、投信賣超51.2億元、自營商買超42億元，三大法人合計買超167.67億元；外資台指期淨空單昨增加722口，累計外資台指期淨空單增至2.5萬口。

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PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，受國際不確定性影響，台股近期持續在區間震盪，資金轉進中小型或股價低基期族群；綜觀大環境因素，儘管美國總統川普祭出關稅戰，但因市場已知目的是做為談判籌碼，全球股市恐慌情緒呈遞減。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，昨日台股出現反彈格局，電子族群轉強，不過相較過往，電子股成交比重仍較低，市場仍有一定疑慮，後續需觀望輝達財報，以及美國關稅戰後續影響，不過若延後實施或稅率不如預期高，指數仍有希望轉強勢格局。（記者歐宇祥）

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