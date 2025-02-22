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飆股幕後》外資連8買 昇陽半導體創新高

2025/02/22 05:30

昇陽半導體挾業績題材，外資連8買，帶動股價連8漲，累計漲幅最高46.5%。圖為台中新廠動土典禮。（昇陽半導體提供）昇陽半導體挾業績題材，外資連8買，帶動股價連8漲，累計漲幅最高46.5%。圖為台中新廠動土典禮。（昇陽半導體提供）

記者洪友芳／特稿

再生晶圓廠及晶圓薄化廠昇陽半導體（8028）挾業績題材，近期價量俱揚，昨盤中一度衝高到178元，終場收在174元，上漲2.5元，仍創收盤價新高，成交量3.35萬張，其中，外資已連8買，帶動股價連8漲，累計漲幅最高達46.5%。

台中新廠動土 2026年完工

昇陽半導體主要客戶包括晶圓代工龍頭、美系記憶體大廠，隨著客戶需求增加，該公司持續擴充產能，日前舉行台中新廠動土典禮，總投資額達新台幣25億元，預計於2026年完工。

昇陽半導體日前也已完成20億可轉換公司債，此資金用於擴產用途，預計2025年底12吋再生晶圓月產能將提升至80萬片，產能年增超過25%，以滿足客戶需求並帶動今年營運成長可期。

昇陽半導體度過前年營運谷底，去年營收35.51億元，年增6.73%，稅後盈餘4.92億元，年增57.6%，每股稅後盈餘2.85元；受惠客戶需求增加，今年1月營收3.6億元，月增1.85%、年增46.4%，續創單月新高，稅後盈餘7400萬元，每股稅後盈餘0.43元、年增126%。市場看好昇陽半導體今年營運可望強勁成長，帶動近期股價走高。

外資昨續買超昇陽半導體2155張，為連8買，累計買超超過3.5萬張，外資持股比增加至28.66%，8個交易日來持股比重超過1.3倍。值得注意的是，昇陽半導體近期券資比節節上升，至週四已達41.82%，因股價漲幅大，已連續四個交易日被列注意股票，下週股價恐震盪整理，投資人宜謹慎看待，避免面臨追高風險。

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