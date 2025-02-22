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飆股幕後》軍工訂單加持 茂訊單週強彈25%

2025/02/22 05:30

工業電腦族群茂訊受惠於美國防領域訂單推升產業需求，帶動股價水漲船高，茂訊昨日收在漲停價123.5元，單週大漲25.76%。（示意圖，中央社資料照）工業電腦族群茂訊受惠於美國防領域訂單推升產業需求，帶動股價水漲船高，茂訊昨日收在漲停價123.5元，單週大漲25.76%。（示意圖，中央社資料照）

記者方韋傑／特稿

工業電腦族群自2月開紅盤日以來股價輪漲，其中強固型電腦供應商茂訊（3213）受惠於美國防領域訂單推升產業需求，加上全球企業數位轉型強化導入AI邊緣運算技術，帶動股價水漲船高，茂訊昨日收在漲停價123.5元，單週大漲25.76%，收盤價更創下17年新高紀錄。

站穩非紅鏈 股價創17年新高

儘管三大法人2月以來合計僅買超茂訊49張，不過，持股200張以上大戶比重連續9週成長，加上茂訊1月營收3.64億元，創下歷史單月新高表現，在基本面踩穩腳步，又逢市場消息大力追捧工業電腦族群，促成茂訊股價站回百元大關。

美國總統川普強化關稅重拳之際，茂訊卻能博得買盤資金青睞，原因在於經營團隊2年前前進澳洲部署全資子公司，去年更進一步在台灣新設表面貼裝（SMT）產線，佈局2025年至2030年的營業版圖，避開美國去除紅色供應鏈之下擴大的貿易戰局。

此外，茂訊近年新品更加貼近客戶需求，目前旗下強固型電腦導入英特爾（Intel）新平台，同時鎖定手持式安卓（Android）作業系統產品，茂訊管理階層後續將逐步增加AI邊緣運算技術能量，目標深耕各個領域的垂直產業應用需求，為在手專案訂單繼續注入活水。

從茂訊最新營收比重來看，系統事業部占84.36%，為旗下主要營收來源，雖然通路事業部業績僅占15.64%，但由於供應鏈普遍預期今年AI PC將帶動出貨成長，因此市場也看好茂訊通路事業可望因此受惠。

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